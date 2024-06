Diretta Turchia Georgia/ Streaming video tv: Montella vs l’esordiente a sorpresa (Europei 2024, 18 giugno)

DIRETTA TURCHIA GEORGIA: C’È MONTELLA AGLI EUROPEI!

Turchia Georgia viene diretta dall’arbitro argentino Facundo Tello e si gioca alle ore 18:00 di martedì 18 giugno: al Signal Iduna Park di Dortmund, dove l’Italia ha battuto l’Albania, ecco l’esordio delle due nazionali nel gruppo F degli Europei 2024. Sfida intrigante: da una parte abbiamo un Commissario Tecnico italiano in Vincenzo Montella, che proverà a riscattare una nazionale che a dire il vero tre anni fa aveva deluso le aspettative, ma qualche volta nella sua storia ha saputo timbrare risultati di prestigio come le due semifinali agli Europei e ai Mondiali.

Dall’altra parte un’esordiente assoluta come la Georgia, che già nel 2021 aveva sfiorato l’impresa e ci è riuscita ora, certamente favorita dalla formula che lega le qualificazioni alla Nations League ma ovviamente autrice di un grande percorso, che ora vuole provare a prolungare andando a caccia degli ottavi. Nell’attesa che la diretta di Turchia Georgia prenda il via, proviamo a valutare in che modo i due CT potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco del Signal Iduna Park, prendendoci del tempo per leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA DI TURCHIA GEORGIA IN STREAMING VIDEO TV

Non sarà in chiaro la diretta tv di Turchia Georgia: questa partita degli Europei 2024, come altre, è affidata solo alla televisione satellitare e dunque dovrete aver sottoscritto un abbonamento per assistere alle immagini, che arriveranno dai canali Sky Sport Uno (numero 201 del decoder), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Ovviamente tutti i clienti dell’emittente avranno a disposizione anche il servizio di diretta streaming video di Turchia Georgia, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA GEORGIA

In che modo Montella affronterà la diretta Turchia Georgia? Verosimilmente con un 4-2-3-1 che è il suo modulo di riferimento, da valutare ancora alcune scelte legate ai giocatori. In porta Cakir o Mert Gunok con leggero vantaggio per il primo, poi in difesa dovremmo avere Ayhan e Muldur come terzini con i centrali che sarebbero Akaydin e Demiral, in mezzo al campo naturalmente la regia di Calhanoglu che anche in nazionale ha fatto un passo indietro e viene affiancato da Salih Ozcan, il gioiello Arda Guler dovrebbe partire dalla panchina perché il titolare è Kokçu, stretto tra Kahveçi e Akturkoglu che accompagneranno l’azione della prima punta Cenk Tosun, dunque anche Kenan Yildiz inizierà seduto.

Willy Sagnol per questo esordio storico della sua Georgia si affida soprattutto a Kvaratskhelia e Mikautadze, il primo trequartista insieme a Chakvetadze e il secondo prima punta in un modulo che è il 3-4-2-1. Tra i pali ovviamente l’ottimo Mamardashvili; davanti a lui nella linea difensiva dovremmo vedere Kashia, Dvali e Gvelesiani, a giostrare sugli esterni invece vanno Kakabadze e Shengelia con una coppia centrale di centrocampo formata da Kiteishvili e Kochorashvili, da valutare una possibile titolarità, nel pacchetto arretrato, per Lochoshvili della Cremonese.

TURCHIA GEORGIA: QUOTE E PRONOSTICO

Studiando le quote che l’agenzia Snai propone in vista della diretta di Turchia Georgia, possiamo notare che la nazionale di Vincenzo Montella parte favorita: abbiamo un valore pari a 1,75 volte la posta in palio per il segno 1 che regola la sua vittoria, per contro il segno 2 per il successo della Georgia vi farebbe guadagnare 5,00 volte quanto messo sul piatto e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker ha una vincita che equivale a 3,65 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita degli Europei 2024.

