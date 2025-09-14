Diretta Turchia Germania streaming video Rai: orario e risultato live della finale di Eurobasket 2025 a Riga (oggi domenica 14 settembre)

DIRETTA TURCHIA GERMANIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo a pochi minuti dalla finale europea, la diretta Turchia Germania come abbiamo accennato scriverà in ogni caso una significativa pagina di storia per il basket internazionale. Nel caso della Turchia, sarebbe il primo oro di una Nazionale che finora come migliori soddisfazioni vanta l’argento europeo del 2001 e l’argento mondiale del 2010; per la Germania, sarebbe invece il secondo oro europeo dopo quello del 1993, ma soprattutto consentirebbe di essere contemporaneamente campioni del Mondo e d’Europa, raccogliendo quindi sotto ogni punto di vista l’eredità della Spagna.

A proposito di spagnoli, il coach della Germania è Álex Mumbrú, che ha raccolto l’eredità di Gordon Herbert dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, ma in panchina è sicuramente molto più illustre il palmares del collega Ergin Ataman, che come abbiamo accennato ha vinto – fra le altre cose – tre delle ultime cinque edizioni di Eurolega e adesso punta a vincere pure con la Nazionale. Ci sono tanti intrecci speciali, come è giusto che sia in una finale europea, cediamo allora la parola alla palla a due per la diretta Turchia Germania! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TURCHIA GERMANIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Come è giusto che sia per la finale di un Europeo di basket, la copertura sarà fantastica per la diretta Turchia Germania in tv, che infatti sarà in chiaro per tutti su Rai Sport oltre che per gli abbonati sui canali di Sky Sport. Ampia pure la possibilità di diretta streaming video con Rai Play o Sky Go e Now TV, ma anche DAZN e Courtside 1891.

TURCHIA GERMANIA: LA FINALE DI EUROBASKET 2025

Stasera saranno incoronati i nuovi campioni d’Europa: la diretta Turchia Germania ci attende infatti da Riga alle ore 20.00 italiane di oggi, domenica 14 settembre, come finale di Eurobasket 2025, un torneo che ci ha riservato molte sorprese ma che infine avrà un epilogo di lusso, tra due squadre che sono arrivate fin qui vincendo tutte le rispettive partite.

La Turchia ha impressionato soprattutto venerdì, dominando la semifinale contro la Grecia che onestamente ci aspettavamo più equilibrata e invece non ha avuto storia, con la Nazionale di coach Ergin Ataman in fuga fin dai primi minuti ed infine vincitrice con ben 26 punti di scarto, una batosta pesantissima per i grandi rivali ellenici.

La Germania a sua volta ha condotto per quasi tutta la partita il match contro la Finlandia, anche se con qualche fatica in più contro la splendida rivelazione del torneo, che si è dimostrata degna di essere entrata fra le prime quattro degli Europei di basket 2025, ma infine si è dovuta inchinare ai campioni del Mondo in carica.

Ecco allora che i tedeschi potrebbero firmare questa prestigiosa doppietta di titoli nella diretta Germania Turchia, dall’altra parte invece i turchi cercheranno di sfatare un tabù, dal momento che non hanno mai vinto un grande torneo internazionale. Guidati dall’allenatore che ha vinto tre delle ultime cinque Eurolega, la missione non è impossibile…

DIRETTA TURCHIA GERMANIA: IL CONFRONTO TRA LE FINALISTE

Ci sono sempre dei momenti che risultano decisivi in un grande torneo, verso la diretta Turchia Germania possiamo ricordare che i turchi hanno seriamente rischiato di perdere negli ottavi contro la Svezia e sarebbe stato uno dei colpi a sorpresa che hanno d’altronde caratterizzato Eurobasket 2025. Il rischio tuttavia sembra avere fatto bene alla Turchia, che poi ha vinto nettamente il quarto con la Polonia e infine dominato contro la Grecia, trascinata in particolare dai 28 punti di un incontenibile Ercan Osmani.

Per la Germania il grande brivido è stato invece nel quarto contro la Slovenia, perché non è stato facile piegare gli slavi trascinati dai 39 punti di Luka Doncic, la Germania però ha segnato 99 punti per andare in semifinale, dove ne ha rifilati 98 alla Finlandia. Insomma, per i campioni del Mondo il punto di forza è evidentemente l’attacco, in particolare il tandem Dennis Schroder-Franz Wagner, che l’altro ieri hanno firmato 48 punti in due. In ogni caso si scriverà una pagina di storia, chi esulterà al termine della diretta Turchia Germania?