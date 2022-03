Diretta Turchia Italia/ Streaming video tv: la partita degli sconfitti

DIRETTA TURCHIA ITALIA: SFIDA TRA DELUSE

Turchia Italia, in diretta martedì 29 marzo alle ore 20:45 dalla Konya Büyükşehir Arena di Konya, è una gara amichevole tra le due deluse dei playoff per i Mondiali 2022 in Qatar. Entrambe infatti sono uscite sconfitte in semifinale, e le due squadre si affronteranno in una gara che mette in palio punti per il ranking FIFA. La Nazionale di Roberto Mancini, torna subito in campo, dopo l’amarissima sconfitta subita al Barbera di Palermo contro la Macedonia del Nord. Un risultato del tutto inaspettato, con l’Italia che mai avrebbe immaginato di dover disputare una partita amichevole in questa data.

La Turchia arriva a questa partita, dopo la semifinale playoff persa in Portogallo, in cui i lusitani si sono imposti con il punteggio di 3-1. Un avversario sicuramente più difficile per la compagine di Stefan Kuntz, che ha però il rammarico del rigore sbagliato da Burak Yilmaz, che sarebbe valso il pareggio. Lo stesso attaccante ha dichiarato nel post partita che: “Sognerò il rigore sbagliato per tutta la vita”. Sarà quindi la partita da cui entrambe le squadre proveranno a ripartire e dimenticare la mancata qualificazione al prossimo Mondiale.

DIRETTA TURCHIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turchia Italia sarà disponibile su Rai Uno. Come di consueto, il primo canale del digitale terrestre trasmetterà la partita degli azzurri, e sarà quindi visibile in chiaro. Inoltre c’è la possibilità di seguire Turchia Italia anche in diretta streaming video, infatti la televisione di Stato trasmette tutti i suoi canali sull’applicazione RaiPlay. Per poter accedere ai suoi contenuti è necessario essere in possesso di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile accedere al servizio tramite Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TURCHIA ITALIA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Turchia Italia, le quali si affronteranno in una partita amichevole, dopo le sconfitte nelle semifinali playoff per il Mondiale 2022 in Qatar. La Nazionale turca, allenata da Stefan Kuntz, dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2. Questa la probabile formazione titolare della Turchia per la gara contro l’Italia: Cakir; Kabak, Demiral, Soyuncu, Kutlu; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz, Under.

Il ct dell’Italia, Roberto Mancini dovrebbe dare spazio ai giocatori che non sono stati impiegati nella scorsa partita contro la Macedonia del Nord. Quindi ci dovrebbe essere un tridente inedito per gli azzurri, con Zaniolo e Raspadori a supporto dell’unica punta Scamacca. L’Italia dovrebbe giocare con il consueto 4-3-3 e i seguenti undici titolari: Cragno; De Sciglio, Luiz Felipe, Chiellini, Biraghi; Pellegrini, Tonali, Locatelli; Zaniolo, Scamacca, Raspadori.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Turchia Italia, proposte dall’agenzia Better. Secondo i pronostici, la Nazionale turca parte piuttosto svantaggiata, infatti il segno 1, abbinato alla vittoria della Turchia è quotato 8.00. L’eventuale risultato di parità, proposto con il segno X, viene quotato 3.85. La vittoria degli azzurri, associata al segno 2, ha una quota di 1.53.











