DIRETTA TURCHIA ITALIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La palla a due per la diretta Turchia Italia è dietro l’angolo: la nostra avversaria sta cercando da tempo di tornare ad un livello di grandezza e da questo punto di vista si può appoggiare al ventiduenne Alperen Sengun, che sta rapidamente raggiugendo i gradi di star nella NBA con gli Houston Rockets ma che, per ovvie ragioni e come tanti altri, non gioca le finestre di qualificazione, cosa che rende molto più complicato raggiungere l’obiettivo per la Turchia, che resta comunque una nazionale ostica. Va ricordato che nel febbraio di un anno fa avevamo vinto noi con il risultato di 87-80, a Pesaro; la Turchia non ci batte invece dal 2015, esordio agli Europei alla Mercedes Benz Arena di Berlino.

Diretta/ Italia Islanda (risultato finale 74-81): non basta l'orgoglio, Azzurri ko (oggi 25 novembre 2024)

Era finita 87-89 con l’Italia che aveva sfiorato la rimonta; entrambe si erano qualificate agli ottavi ma la Turchia era stata eliminata dalla Francia (-23), all’Italia era andata meglio con l’incrocio con Israele, addirittura +30, ma poi a farci fuori era stata la Lituania in un torneo nel quale ci presentavamo con grandi speranze. Adesso il contesto è diverso, siamo ancora in crescita ma certamente agli Europei dieci anni dopo possiamo sempre fare bene; per ora però mettiamoci comodi e stiamo a vedere come finirà a Istanbul, dove la diretta Turchia Italia sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Islanda Italia (risultato finale 71-95): azzurri roboanti, Basile ne fa 19! (22 novembre 2024)

TURCHIA ITALIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Turchia Italia in tv vi dovrete rivolgere alla televisione satellitare, che manda in onda le gare della nostra nazionale di basket; la diretta streaming video, oltre che dall’applicazione Sky Go, sarà garantita anche sulle piattaforme Now Tv e DAZN ma sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento.

TURCHIA ITALIA: POZZECCO SPERIMENTA!

L’appuntamento con la diretta Turchia Italia, alle ore 18:30 di giovedì 20 febbraio, sarà presso il Basketball Development Center di Istanbul: casa dell’Anadolu Efes (e del Galatasaray), stasera ospita la partita delle qualificazioni agli Europei 2025 di basket, una competizione che tra agosto e settembre verrà ospitata da quattro Paesi e alla quale l’Italia si è già qualificata, grazie alle precedenti finestre e nonostante la sconfitta interna subita dall’Islanda, arrivata con il pass già ottenuto. Anche in virtù di questo Gianmarco Pozzecco ha operato scelte ben precise, risparmiando i big e puntando su un gruppo giovane: bisognerà valutare anche le nuove leve.

Diretta/ Ungheria Italia (risultato finale 62-83): dominio azzurro! (Eurobasket, 25 febbraio 2024)

Sarà partita vera per la Turchia, che deve ancora strappare il biglietto per gli Europei; in più quando si gioca contro un’avversaria di livello si prova sempre a fare bella figura, dunque possiamo aspettarci che a Istanbul sia comunque una partita vera anche per i nostri ragazzi, anche perché qualcuno può ottenere un posto nel roster per la fase finale e si tratterà allora di una finestra importante. Non resta che scoprire quello che succederà nella diretta Turchia Italia, ormai manca davvero poco alla palla a due al Basketball Development Center e l’attesa per lo spettacolo sta crescendo sempre più.

DIRETTA TURCHIA ITALIA: LE ULTIME DUE PARTITE

Nel presentare la diretta Turchia Italia possiamo fare chiarezza sulle convocazioni di Pozzecco per le ultime due partite delle qualificazioni agli Europei: chiuderemo a Reggio Calabria contro l’Ungheria e il gruppo sarà lo stesso, anche se poi rispetto ai 12 che andranno a referto ci sarà sicuramente qualche modifica. Il capitano sarà Alessandro Pajola, che guiderà un gruppo nel quale l’altro big può essere individuato in Nico Mannion che vuole tornare a essere leader della nostra nazionale; tra i giocatori comunque affermati ecco Gabriele Procida e Matteo Spagnolo che stanno facendo bene in Eurolega con l’Alba Berlino, ma anche ovviamente Giordano Bortolani, Tommaso Baldasso e Davide Moretti.

Non mancano le sorprese, come il 2005 Francesco Ferrari che gioca a Cividale; saranno da seguire da molto vicino Dame Sarr, che è impegnato a Barcellona e di cui da tempo si dice un gran bene, e Saliou Niang fresco vincitore della Coppa Italia con Trento, un classe 2004 che Paolo Galbiati ha avuto il merito di far maturare dandogli un ruolo non certo marginale nella sua Dolomiti Energia. Pozzecco dunque sperimenta: giusto che sia così con il biglietto per gli Europei già in tasca, alcuni di questi giocatori potrebbero andare poi a implementare il roster che in estate disputerà la fase finale della competizione.