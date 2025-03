DIRETTA TURCHIA ITALIA U20 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo pronti alla diretta Turchia Italia U20, troviamo un avversario inedito nella Elite League: la Turchia infatti per la prima volta si affaccia a questa competizione diventata ormai storica per la categoria Under 20, è interessante allora andare a scoprire che l’allenatore dei nostri avversari è Erdal Gunes, classe 1982, più o meno della generazione di Bernardo Corradi (che ha comunque sei anni in più) ed entrato in carica dallo scorso marzo.

A livello di squadre di club, Erdal Gunes ha allenato il Gaziantep: è stata la squadra con cui ha fatto l’esordio da calciatore, in questa città ha speso la maggior parte della carriera come esterno e la particolarità è quella di non essere mai uscito dal suo Paese, né di aver mai giocato per la nazionale maggiore anche se è riuscito ad accumulare un totale di otto presenze tra Under 17, Under 21 e Under 23, quella che potremmo chiamare una sorta di nazionale B. Adesso per noi è davvero il tempo di assistere a questo ennesimo test per la nostra squadra giovanile, dunque non possiamo fare altro che metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo perché finalmente la diretta Turchia Italia U20 sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TURCHIA ITALIA U20 INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Turchia Italia U20 non sarà visibile sul territorio nazionale. La partita degli azzurrini di mister Corradi non verrà infatti trasmessa nè in televisione nè in modalità streaming attraverso le solite piattaforme che hanno deciso di non aggiudicarsi i diritti per la messa in onda di questa partita.

CORRADI E I SUOI PER IL SECONDO POSTO

E’ in programma per giovedì 20 marzo 2025 alle ore 16:00 la diretta Turchia Italia U20. Presso l’impianto Pendik Stadyumu di Istanbul gli azzurrini del commissario tecnico Bernardo Corradi inseguono il secondo posto finale nel torneo Elite League 2024/2025 in quello che sarà l’ultimo impegno per loro. Dopo aver battuto nettamente i pari età della Romania rifilando loro un poker a novembre, gli ospiti occupano ora la terza posizione in classifica con dieci punti. Ci sarebbe dunque la possibilità per l’Italia Under 20 di scavalcare la Germania, seconda con dodici punti.

Bisogna però anche guardarsi le spalle dalla presenza del Portogallo U20, pronto a sua volta al sorpasso sugli italiani essendo distanti appena un punto. La Turchia è invece in settima posizione avendo collezionato appena due punti dall’inizio della competizione, proprio come anche la Repubblica Ceca. I turchi potranno sì contare sul fattore campo per affrontare al meglio questo incontro e provare a sorpassare la Romania U20 e la Polonia U20 sebbene vengano da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali patita contro la Germania U20 tra le mura amiche.

DIRETTA TURCHIA ITALIA U20, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tenendo presente i risultati più recenti ottenuti in campo, nelle probabili formazioni della diretta Turchia Italia U20 ci aspettiamo l’impiego di un 4-3-1-2 con Ertas, Demir, Yilmaz, Sertkaya, Erdem, Sune, Gezek, Ozturk, Bars, Eroglu e Sever per quanto riguarda i padroni di casa. Gli azzurrini dovrebbero invece essere schierati secondo il 4-3-3 con Torriani, Bakoune, Kofler, Stabile, Cocchi, Berenbruch, Lipani, Zeroli, Caprini, Vacca e Konate impostato invece dal commissario tecnico Bernardo Corradi.