Diretta Turchia Polonia/ Streaming video Rai: seconda semifinale Europei (Volley)

Turchia Polonia, in diretta dall’Ankara Sports Hall, è la partita di volley in programma oggi sabato 7 settembre 2019: fischio d’inizio fissato per le ore 18,30 secondo il fuso orario italiano, ma saranno le ore 19,30 in Turchia. Ecco che con la diretta Turchia Polonia di questa sera si gioca la seconda semifinale degli Europei di volley femminile 2019: dopo quindi lo scontro tra Serbia e Italia, ecco un altro big match che mette un palio il secondo biglietto per la finale più prestigiosa per la manifestazione continentale. La sfida si annuncia bollente anche perché conosciamo molto bene le protagoniste chiamate in campo (e pure i tecnici visto che sarà l’italiano Giovanni Guidetti a seguire le turche padrone di casa): ci attende quindi un vero big match questa sera.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA TURCHIA POLONIA

Per la seconda semifinale degli Europei di volley femminile 2019, ricordiamo che sarà garantita un’ampia copertura mediatica. La diretta Turchia Polonia di questo pomeriggio alle ore 18,30 sarà infatti visibile in diretta tv sulla tv di stato al canale Raisport +: sarà quindi garantita la diretta streaming video anche tramite il ben noto portale Raiplay. In aggiunta segnaliamo che la partita sarà visibile in streaming video anche tramite il portale ad abbonamento DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DI TURCHIA POLONIA

DIRETTA TURCHIA POLONIA: IL CONTESTO

In attesa di dare il via alla diretta tra Turchia e Polonia e quindi di scoprire chi sarà la seconda finalista per la medaglia d’oro a questi Europei 2019 di volley femminile, andiamo a vedere come le due nazionali oggi in campo ad Ankara sono riuscite ad avere accesso a questa semifinale. Partendo dalle padrone di casa in questa fase finale della manifestazione continentale (che ha avuto più sedi), ecco che la squadra di Mister Guidetti ha pure fatto bene nella primaria fase a gironi. Iscritta nel gruppo A, la Turchia infatti già trovato il secondo posto in graduatoria, dietro solo alla Serbia (con cui ha incassato l’unico KO): successivamente poi le turche hanno avuto la meglio, non senza fatica, contro Croazia e Olanda nel tabellone finale. Per la Polonia notiamo un percorso assai simile: le polacche, inserite nel girone B si sono qualificate solo seconde al termine di questa fase (proprio dietro all’Italia). Avuto accesso al tabellone finale dell’Europeo, poi la nazionale polacca ha superato la Spagna e poi con gran fatica anche la Germania, per avere accesso alla semifinale di questa sera. Non ci resta ora che attendere il verdetto del campo: chi troverà la finale?



