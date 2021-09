Diretta Turchia Serbia/ Streaming video Rai: prima semifinale Europei volley

DIRETTA TURCHIA SERBIA: PRIMA SEMIFINALE AGLI EUROPEI DI VOLLEY

Turchia Serbia, in diretta dalla Stark arena di Belgrado, è la semifinale di volley femminile in programma oggi, venerdì 3 settembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 17.00. Siamo arrivati dunque alla finale four degli Europei di volley femminile e per la prima sfida che mette in palio il pass per la finale più prestigiosa ecco che abbiamo e due migliori realtà della pallavolo del continente: con la diretta tra Turchia e Serbia, davvero ci attendiamo grandissime scintille in campo. Il valore delle due contendenti infatti è eccezionale.

Da una parte avremo le temibile Turchia di Guidetti , quinte alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020 e medaglia d’argento agli ultimi europei: contro le serbe campionesse in carica del continente, nonché vincitrici della medaglia d’oro agli ultimi mondiali. Insomma dove vere star, pronte a contendersi il biglietto per la finale più importante: chi passerà?

DIRETTA TURCHIA SERBIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Turchia Serbia sarà affidata a Rai Sport + e Rai Sport: per oggi saranno questi due canali a trasmettere la partita, rimane dunque confermato l’appuntamento con la televisione di stato che ha mandato in onda tutte le gare più importanti degli Europei 2021 di volley femminile. Inoltre, gli abbonati alla piattaforma DAZN potranno avvalersi anche di questa possibilità; sarà una visione in diretta streaming video, un’alternativa che naturalmente è consentita anche visitando, senza costi aggiuntivi, il sito ufficiale www.raiplay.it oppure installando l’app collegata. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TURCHIA SERBIA: IL CONTESTO

Siamo dunque impazienti di dare il via alla diretta tra Turchia e Serbia, bella semifinale agli europei di volley femminile: pure prima ci pare il caso di andare a ripercorrere il cammino delle due nazionali in questa manifestazione. Cominciamo dalle ragazze di Guidetti che, inserite nel gruppo D, pure non hanno fatto fatica a conquistare il primo gradino della classifica finale. Anzi la Turchia ha fatto bottino pieno qui, vincendo 5 incontri su cinque e concedendo appena un set alle rivali e per la precisione alla Romania, al primo turno. Approdate al tabellone finale le turche si sono poi sbarazzate prima della Repubblica Ceca, battuta per 3-1 e poi della Polonia, superata con un netto 3-0. E ora ovviamente sono pronte a giocarsi il tutto per tutto. Non meno motivate le serbe, che pure hanno messo alle spalle un cammino impeccabile. Inserita nel girone A, la squadra di Terzic pure ha chiuso la fase preliminare del torneo da leader, con 14 punti e 5 successi conseguiti (ma 2 parziali concessi alla Russia). Qualificata, la Serbia ha poi avuto agilmente ragione di Ungheria e Francia e dunque approda alla semifinale di oggi in gran condizione, ci attende dunque un match eccezionale: chissà che dirà il campo!



