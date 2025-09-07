Diretta Turchia Spagna, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026 girone E.

DIRETTA TURCHIA SPAGNA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La storia che ci accompagna verso la diretta Turchia Spagna vanta undici precedenti per la partita che ci attenderà fra pochi minuti. I numeri sono molto chiari in questo testa a testa: sei vittorie per la Spagna, quattro pareggi e un solo successo per la Turchia, che per di più è un lontanissimo 1-0 nella partita giocata domenica 14 marzo 1954. Da allora la Turchia non ha più vinto contro la Spagna e nelle tre partite giocate nel XXI secolo ha sempre perso.

Parliamo delle due partite del girone di qualificazione ai Mondiali 2010, con vittorie della Spagna per 1-0 in casa e per 1-2 in trasferta, più la partita giocata venerdì 17 giugno 2016 nella fase a gironi degli Europei in Francia, con perentorio successo per 3-0 della Nazionale iberica grazie alla doppietta di Alvaro Morata inframezzata dal gol di Nolito. Le indicazioni sono praticamente a senso unico, la Turchia proverà a sfatare la storia e la Spagna invece a confermarla, un motivo d’interesse in più per vivere insieme la diretta Turchia Spagna! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TURCHIA SPAGNA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Turchia Spagna sarà visibile sia su Sky che su Now TV. Quest’ultima piattaforma proporrà la partita in streaming così come farà pure l’applicazione Sky Go. In televisione invece la gara sarà trasmessa sul canale Sky Sport Max dell’emittente satellitare per tutti i possessori di un regolare abbonamento.

TURCHIA SPAGNA, IN PALIO C’E’ LA VETTA DEL GRUPPO

La diretta Turchia Spagna si gioca a partire dalle ore 20:45 di domenica 7 settembre 2025. Presso il Konya Buyuksehir Belediye Stadium i padroni di casa ricevono gli ospiti in una sfida che potrebbe già decretare chi si aggiudicherà il primo posto nel gruppo E della fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Nella prima giornata i turchi hanno saputo imporsi in trasferta per 3 a 2 contro la Georgia, a cui non sono bastati i gol di Davitashvili e dell’ex napoletano Kvaratskhelia. La Nazionale capitanata dall’interista Calhanoglu è riuscita infatti a vincere comunque per merito dei gol firmati da Muldur ed Akturkoglu, autore di una doppietta.

La Turchia dovrà però comunque fare a meno di Burak Yilmaz, espulso al 71′ come Sagnol sul fronte opposto, mentre gli spagnoli arrivano da un netto successo conquistato ai danni della Bulgaria. Gli iberici hanno avuto la meglio rifilando un netto 3 a 0 ai rivali del primo turno, senza neanche perdere un giocatore per squalifica.

La Spagna è stata in grado di chiudere i conti all’esordio in poco più di mezz’ora dal momento del calcio d’inizio per merito delle reti realizzate da Oyarzabal, Cucurella e Merino fra il 5′ ed il 38′. Gli spagnoli vanno adesso a caccia del bis immediato per andare in vetta e dominare questo girone E.

DIRETTA TURCHIA SPAGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Turchia Spagna possiamo pensare all’utilizzo del 4-2-3-1 con Cakir fra i pali, Muldur, Akaydin, Bardakci ed Elmali in difesa, Yuksek e Calhanoglu nel mezzo, Kocku, Guler e Yildiz dietro ad Akturkoglu da parte dei padroni di casa almeno per quanto concerne l’avvio dell’incontro. Il modulo 4-3-3 con Simon in porta, Mingueza, Huijsen, Le Normand e Cucurella, Fabian Ruiz, Zubimendi e Pedri a centrocampo, Yamal, Oyarzabal e Williams in attacco dovrebbe invece essere la soluzione migliore da adottare per gli ospiti al momento del calcio d’inizio.

DIRETTA TURCHIA SPAGNA, LE QUOTE

Le quote dei vari bookmakers proposte in merito alla diretta Turchia Spagna ci raccontano di una partita in cui si dovrebbe segnare su entrambi i fronti. Agenzie come Planetwin, Goldbet, Betflag e Lottomatica indicano infatti la scommessa riguardante il gol a solo 1.70. Difficile che nessuna delle due Nazionali impegnate in campo questa sera non sigli nemmeno una rete e quindi il pronostico relativo al no gol è pagato ad appena 2.00, un valore di poco superiore al suo inverso.