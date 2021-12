Diretta/ Turris Acr Messina (risultato finale 5-0) Franco cala il pokerissimo

DIRETTA TURRIS MESSINA (RISULTATO 5-0): FRANCO CALA IL POKERISSIMO

Inizia la ripresa tra Turris e Messina, si riparte dal due a zero per i padroni di casa firmato Santaniello. Varutti sfiora la rete del tre a zero, salva sulla linea la compagine ospite. Azione lunga della Turris che viene finalizzata da Santaniello! Tripletta per il centravanti che non lascia di nuovo scampo a Lewandowski. Giannone! Cala il poker la Turris! Contropiede vincente per una gara senza storia, Turris padrone del campo. Franco! Cala il pokerissimo la Turris! Termina il match con la Turris che supera con un netto cinque a zero il Messina. (agg. Umberto Tessier)

Diretta/ Potenza Turris (risultato 0-0) streaming video tv: risultato finale!

DOPPIETTA SANTANIELLO!

Inizia il match tra Turris e Messina. Il primo squillo è di Fofana che ci prova da fuori area ma non impensierisce il portiere avversario. Santaniello! La sblocca la Turris! Tascone trova un corridoio per Leonetti che a sua volta appoggia per Santaniello libero in area di realizzare. Azione di contropiede della Turris con Leonetti che arriva sulla sfera ma la spedisce alta. Konate si prende il giallo dopo un intervento in ritardo. Santaniello! Arriva il raddoppio della Turris su sbandata difensiva del Messina! Varutti serve al centravanti un pallone da spingere solo in porta. Messina che sta facendo davvero male riguardo la fase difensiva. Termina la prima frazione di gara, decide al momento la doppietta siglata da Santaniello. (agg. Umberto Tessier)

Diretta/ Taranto Acr Messina (risultato finale 0-0): Fofana manca il colpaccio!

TURRIS ACR MESSINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Turris Acr Messina di Serie C sarà affidata a Sky Sport. Il match in questione è stato scelto dall’emittente che trasmette le migliori gare di ogni turno della terza serie italiana. Per poter visionare la partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire l’incontro in diretta streaming video, tramite Eleven Sport. Anche in questo caso è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

Video/ Acr Messina Fidelis Andria (2-3) gol e highlights: decisivo Alberti (Serie C)

SI COMINCIA

Pochi minuti a Turris Messina, presentiamo allora l’incontro che ci attende nel girone C di Serie C con qualche accenno sulle statistiche delle due formazioni nella prima parte del campionato 2021-2022. A Torre del Greco non si è ancora vista una partita con spartizione della posta in palio: quattro vinte e altrettante perse per i padroni di casa, con 13 reti fatte e 10 incassate.

Giallorossi abbastanza fragili fuori casa, questo il loro score: una vittoria, due pareggi e ben sei sconfitte, ottenuto con 10 gol all’attivo e 17 al passivo. Sono 37 i cartellini gialli sollevati in faccia ai locali insieme a due rossi; per i siciliani sono 49 gialli e un cartellino rosso. Pronostico della vigilia favorevole ai campani con poco spazio per le eventuali sorprese. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché fra pochissimo parleranno i protagonisti sul campo: Turris Messina comincia davvero!

I TESTA A TESTA

Soffermiamoci ora un attimo sui precedenti della diretta di Turris Acr Messina. Le due squadre si sono trovate di fronte esclusivamente in una stagione quella 2018/19 quando entrambe militavano in Serie D. In entrambi i match a prevalere fu la squadra di casa, con dunque i giallorossi che hanno mai vinto in trasferta contro questo avversario. L’unico match disputato in casa della Turris tra le due compagini ci porta indietro al 21 ottobre 2018 in una gara terminata col risultato finale di 2-1.

Al ritorno a Messina furono i siciliani a imporsi col risultato di 5-2. La classifica a oggi ci parla di un testacoda con i campani che sono in quarta posizione anche se un po’ attardati, sono 8 i punti di distanza dalla capolista Bari, verso la corsa alla promozione diretta. Dall’altra parte invece molto male stanno andando le cose per il Messina che è penultimo a tredici punti, in grado di rompere un filotto di sconfitte con un pareggio nell’ultimo turno.

TURRIS ACR MESSINA: ULTIMA CHIAMATA PER CAPUANO

Turris Acr Messina, in diretta domenica 12 dicembre alle ore 14:30, presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sarà valida per la diciottesima giornata di andata del Girone C di Serie C. La Turris è reduce dal deludente pareggio a reti bianche conseguito in casa del Potenza. Periodo non proprio positivo per la squadra allenata da Bruno Caneo, la quale nella precedente giornata aveva perso lo scontro diretto contro l’Avellino, risultato che ha posto fine alla serie di vittorie consecutive, che durava da quattro giornate. I campani sono in quarta posizione e possono ancora sperare nella promozione diretta, con la prima posizione che dista 8 punti.

Il Messina è in un periodo piuttosto negativo. Il pareggio dell’ultima giornata in casa del Taranto, con il risultato di 0-0, ha posto fine alla serie di sconfitte consecutive che durava da quattro partite. Il tecnico dei siciliani Ezio Capuano è al bivio, infatti un ennesimo risultato negativo potrebbe costargli la panchina. Il Messina è penultimo in classifica con 13 punti, a due di distanza dalla zona playout, e 5 dalla salvezza diretta. L’ultimo incontro tra le due compagini risale al 2019, nel campionato di Serie D. In quell’occasione, il Messina si impose con un netto 5-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TURRIS ACR MESSINA



Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Turris Acr Messina, le quali si affronteranno nella gara valevole per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C. Il tecnico dei campani, Bruno Caneo, potrà contare su Lorenzini, al rientro dalla squalifica. Questa la probabile formazione della Turris per la sfida con il Messina, modulo 3-4-3: Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Finardi, Tascone, Franco, Varutti; Giannone, Leonetti, Sartore.

Ezio Capuano, tecnico del Messina, sembra intenzionato a riproporre la formazione dell’ultima giornata, la quale ha pareggiato contro il Taranto. Con il modulo 3-4-3, ecco la probabile formazione titolare dei peloritani, in vista della trasferta di Torre del Greco: Lewandowski, Rondinella, Celic, Carillo, Mikulic, Simonetti, Fofana, Konate, Balde, Adorante, Catania.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Vediamo le quote per le scommesse della partita Turris Acr Messina di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Campani favoriti, con la vittoria della Turris, abbinata al segno 1, quotata 1.77. L’eventuale pareggio tra le due squadre, proposto con il segno X, è quotato 3.40. La vittoria esterna dell’Acr Messina, con segno 2, ha una quota di 4.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA