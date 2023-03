Diretta/ Turris Audace Cerignola, streaming video tv: ospiti favoriti (Serie C)

DIRETTA TURRIS AUDACE CERIGNOLA: IN EQUILIBRIO!

Turris Audace Cerignola, in diretta alle ore 20.30 di sabato 4 marzo 2023 allo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco, è una gara valida per la trentesima giornata del girone C di Serie C. In palio punti pesanti visto che i campani hanno bisogno di uscire dalla zona play-out mentre i pugliesi cercano il miglior piazzamento possibile in ottica play-off.

La Turris occupa il terzultimo posto con 27 punti, frutto di sei vittorie, nove pareggi e quattordici sconfitte. I campani arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio a reti bianche ottenuto in casa del Crotone. L’Audace Cerignola, invece, è quinta a quota 45 punti, messi insieme grazie a dodici vittorie, nove pareggi e otto sconfitte. Tre vittorie nelle ultime cinque gare rappresentano il biglietto da visita dei gialloblù che nell’ultimo turno hanno vinto contro il Pescara.

TURRIS AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Audace Cerignola non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Turris Audace Cerignola sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TURRIS AUDACE CERIGNOLA: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Turris Audace Cerignola. Partiamo dai campani padroni di casa: mister Fontana dovrebbe optare per Fasolino in porta, davanti a lui Ercolano e Contessa sulle fasce, con Miceli e Boccia al centro. Franco guiderà il centrocampo, con Zampa e Ruffio Luci mentre Maniero in attacco sarà sostenuto da Guida e Giannone. In casa Audace Cerignola, invece, mister Pazienza si affiderà al tandem offensivo composto da Malcore e D’Andrea mentre la linea difensiva sarà composta da Blondett, Capomaggio e Ligi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Turris Audace Cerignola. Prendiamo come riferimento i numeri di William Hill: la vittoria ospite è quotata 2.65, il pareggio è dato a 3.35 mentre la vittoria dei padroni di casa paga 2,70 volte la posta.











