Diretta/ Turris Audace Cerignola (risultato finale 1-1): pareggio in extremis! (Serie C, 26 novembre 2023)

La diretta tra Turris e Audace Cerignola si è conclusa con un risultato finale di 1-1. La gara è stata caratterizzata da una forte intensità e un gioco molto equilibrato da entrambe le squadre. Il momento chiave del match è arrivato nel secondo tempo, quando D’Andrea di Audace Cerignola ha segnato il gol decisivo, conferendo alla sua squadra un vantaggio prezioso. La rete ha reso la sfida ancora più avvincente, costringendo il Turris a cercare una reazione immediata per rimediare al divario.

Il Turris ha mostrato impegno e determinazione, ma non è riuscito a rimontare. La vittoria di Audace Cerignola rappresenta un importante risultato nella competizione e lascerà sicuramente un’impressione duratura. (agg. Gianmarco Mannara)

Nei primi venti minuti del secondo tempo della diretta tra Turris Audace Cerignola, il risultato è ora di 0-1, grazie alla rete segnata da D’Andrea. L’azione decisiva ha permesso a Cerignola di prendere il vantaggio, aggiungendo un elemento di suspense alla partita. La rete di D’Andrea ha segnato un momento significativo, poiché ha cambiato il quadro del punteggio e ha dato a Cerignola un margine di vantaggio.

La squadra in vantaggio cercherà ora di difendere la propria posizione, mentre il Turris Audace cercherà di rispondere e annullare il deficit. Gli appassionati seguiranno con interesse il resto della partita, chiedendosi se ci saranno ulteriori cambiamenti nel punteggio e se entrambe le squadre saranno in grado di creare ulteriori opportunità da sfruttare. (agg. Gianmarco Mannara)

Il primo tempo della diretta tra Turris e Audace Cerignola si è concluso con il risultato ancora inchiodato sullo 0-0, ma non privo di momenti intriganti. Giannone del Turris ha avuto un’opportunità chiave per sbloccare il punteggio a favore dei padroni di casa, creando una tensione palpabile nell’aria. L’opportunità di Giannone è stata un lampo di eccitazione in una prima metà di gioco che ha visto entrambe le squadre cercare di prendere il controllo.

Il risultato in stallo riflette la competitività della partita, con le due squadre che lottano per ottenere il vantaggio tanto ambito. Nel secondo tempo, gli appassionati si aspettano ulteriori emozioni e sperano che le squadre riescano a capitalizzare sulle occasioni create. La partita rimane aperta, e la determinazione di entrambe le squadre promette un secondo tempo coinvolgente e imprevedibile. (agg. Gianmarco Mannara)

Nei primi venti minuti della diretta tra Turris Audace e Cerignola, il risultato è attualmente bloccato sullo 0-0. Tuttavia, è avvenuto un fatto rilevante quando De Felice del Turris ha segnato un gol. Purtroppo, il gol è stato successivamente annullato, probabilmente a seguito di una decisione arbitrale. Questa situazione ha reso la partita ancor più avvincente, poiché il Turris Audace è stato vicino a prendere il vantaggio, ma l’annullamento del gol ha mantenuto il punteggio in equilibrio.

Gli episodi controversi come questo spesso aggiungono un elemento di tensione e discussione alla partita. Gli appassionati ora seguono con interesse l’evolversi della partita, consapevoli che ogni azione potrebbe essere determinante nel definire il risultato finale. (agg. Gianmarco Mannara)

La diretta della sfida che vede affrontarsi Turris Audace Cerignola presenta due squadre che sono abituate a giocare sempre a viso aperto. I dati statistici evidenziano come le due squadre abbiano raccolto rispettivamente 21 e 20 gol in questo campionato. Partendo dai padroni di casa il dato da evidenziare in primo luogo è sicuramente quello difensivo. Con 28 gol subiti la formazione campana rappresenta la difesa più battuta dell’intero campionato. I punti raccolti fino a questo momento sono 13 mentre i gol realizzati 21.

In tema marcatori il giocatore più prolifico della formazione di Torre del Greco risulta essere l’attaccante Gianluca D’Auria con quattro gol. Pugliesi che possono vantare di avere un attaccante a quota 5 gol. Stiamo ovviamente parlando di Giancarlo Malcore. Segue con un gol in meno Filippo D’Andrea. La classifica vede gli ospiti al decimo posto con 20 punti raccolti, 7 in più rispetto ai campani. Una vittoria oggi potrebbe significare aggrapparsi alla sesta posizione. (Marco Genduso)

DIRETTA TURRIS AUDACE CERIGNOLA: I PRECEDENTI

La diretta della sfida che pone di fronte Turris Audace Cerignola presenta due formazioni che dal 2017 ad oggi si sono affrontate in ben 5 scontri. Campani e pugliesi che hanno ottenuto due vittorie a testa e si sono divise la posta in palio soltanto in un’occasione. Nel 2017 vittoria con il risultato di 3-2 per l’Audace. Si trattava del girone H di Serie D. Gara di ritorno terminata con un pareggio dopo il vantaggio da parte della formazione campana nel primo tempo. Seconda vittoria per i pugliesi che arriva il 30 ottobre 2022 grazie al gol flash firmato da Giancarlo Malcore e Tascone, con quest’ultimo nel secondo tempo. In mezzo il gol su calcio di rigore firmato da Riccardo Maniero. Gara di ritorno terminata con lo stesso risultato ma a parti inverse. Vittoria Turris firmata da Leonetti e Maniero. In mezzo il gol firmato dall’attuale calciatore del Bari Ismail Achik. L’ultima volta che due formazioni si sono trovate l’una contro l’altra ed è stato il 4 ottobre del 2023 con la doppietta decisiva firmata da D’Auria e passaggio al turno successivo per la Turris in Coppa Italia. (Marco Genduso)

DIRETTA TURRIS AUDACE CERIGNOLA: LA PRESENTAZIONE

Turris Audace Cerignola, in diretta domenica 26 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Amedeo Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Situazioni differenti tra le due compagini: i corallini, infatti, stanno trovando molte difficoltà (cinque sconfitte di fila, ultima a Catania) dopo un inizio di stagione assai positivo. Al momento i biancorossi stazionano in piena zona play-out con tredici punti. Per i gialloblù pugliesi, invece, situazione opposta e venti punti in classifica che valgono un posto in zona play-off.

TURRIS AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Turris Audace Cerignola sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Turris Audace Cerignola in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS AUDACE CERIGNOLA

Le probabili formazioni di Turris Audace Cerignola, match che andrà in scena allo stadio Amedeo Liguori di Torre del Greco. Per i padroni di casa mister Bruno Caneo, confermato in settimana nonostante il periodo nero, consueto 3-4-3 con D’Auria, Maniero e Giannone nel tridente. Per i pugliesi, invece, il tecnico Ivan Tisci dovrà rinunciare a D’Ausilio.

TURRIS AUDACE CERIGNOLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Turris Audace Cerignola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei biancorossi padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo pugliese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











