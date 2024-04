DIRETTA/ Turris Avellino (risultato live 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 7 aprile 2024)

DIRETTA TURRIS AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Turris Avellino presenta questo importante derby campano con due formazioni che si ritrovano rispettivamente al sedicesimo e terzo posto in classifica. Sfida fondamentale per i padroni di casa alla ricerca di punti nel tentativo di agganciare o superare il Catania distante due lunghezze. Turris che deve però stare attenta anche al Monopoli, lontana un punto ma con tanta voglia di ottenere la salvezza. Turris che ha collezionato 37 punti questo campionato frutto di 42 gol fatti e 51 subiti.

Diretta/ Audace Cerignola Turris (risultato finale 0-0) streaming video e tv: espulso Martinelli! (Serie C)

Avellino che sta realizzando una grande stagione potendo vantare sul duo di attacco firmato dai gol di Patierno e Gori. Il primo sta attraversando un grandissimo momento di forma avendo realizzato sei gol nelle ultime tre sfide di cui una tripletta contro il Picerno, nella gara a distanza contro l’altro bomber Murano. Irpini che guardando la classifica si ritrovano al terzo posto con soltanto due lunghezze di distanza dal Benevento. Ormai irraggiungibile la Juve Stabia al primo posto a quota 73. (Marco Genduso)

Diretta/ Avellino Picerno (risultato finale 6-1) streaming video e tv: dilagano gli irpini (Serie C)

DIRETTA TURRIS AVELLINO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Turris Avellino bisognerà possedere un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, che detiene i diritti per questa competizione, in più bisognerà acquistare un pacchetto Calcio. In alternativa, con le medesime modalità, si potrà seguire il match anche su NowTv.

TURRIS AVELLINO: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo il derby, è naturalmente interessante buttarci sulla storia della diretta di Turris Avellino. Dobbiamo dire che, dopo una lunga assenza, questa partita è tornata nel campionato di Serie C edizione 2020-2021, ma da quel momento è diventata un appuntamento fisso delle ultime stagioni. Potremmo allora analizzare il bilancio delle ultime otto sfide, in realtà praticamente a senso unico in virtù di cinque vittorie per l’Avellino, un solo successo della Turris e due pareggi.

Diretta/ Turris Catania (risultato finale 2-1): accorcia Cianci! (Serie C, 24 marzo 2024)

Per di più i risultati utili per la squadra di Torre Annunziata sono arrivati tutti in trasferta, per cui c’è una sorta di tabù casalingo da sfatare contro un Avellino scatenato quando gioca in casa dei cugini. Il trend più recente potrebbe essere cambiato perché i lupi irpini non vincono da due partite, evidentemente giocate entrambe ad Avellino compresa la sfida d’andata del campionato di Serie C 2023-2024, che domenica 3 dicembre scorso si risolse con un pareggio a reti bianche, perché allo stadio Partenio di Avellino il risultato fu di 0-0. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TURRIS AVELLINO: DERBY IMPORTANTE!

Derby alle porte in questa diretta di Turris Avellino che sarà valido per la 35esima giornata di Serie C con l’ora X fissata per oggi 7 aprile alle 20,45. La Turris arriva al match dopo un pareggio per 0-0 contro l’Audace Cerignola e attualmente occupa il 15º posto in classifica. La squadra di casa cercherà di sfruttare il fattore campo e il sostegno dei propri tifosi per ottenere una vittoria che potrebbe dare slancio alla loro stagione.

L’Avellino invece arriva con il morale alle stelle dopo una vittoria convincente per 6-1 contro il Picerno. Questo risultato ha consolidato la loro posizione al terzo posto in classifica e la squadra biancoverde cercherà di continuare la loro corsa vincente anche in questo derby campano.

TURRIS AVELLINO: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta di Turris Avellino alle probabili formazioni del match dove la squadra di casa potrebbe puntare su Jallow fin dall’inizio, contando sulla sua velocità e abilità palla al piede per creare pericoli in contropiede.

La squadra biancoverde potrebbe fare affidamento su Patierno, il quale ha segnato una tripletta nell’ultimo match, dimostrando di essere in forma smagliante. La sua abilità nel segnare gol con entrambi i piedi e anche di testa lo rende un attaccante completo e pericoloso per la difesa avversaria.

TURRIS AVELLINO, LE QUOTE

In ultima analisi osserviamo le quote della diretta di Turris Avellino grazie al supporto del bookmaker di Snai: il segno 1 è fissato a 3 mentre la vittoria biancoverde a 1,5. Il pareggio è quotato 2,5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA