DIRETTA/ Turris Bari video streaming tv: i precedenti del match sono appena tre

DIRETTA TURRIS BARI: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Turris Bari sono appena 3. Le due squadre si affrontarono per la prima volta due stagioni fa quando entrambe militavano in Serie D. All’andata al San Nicola la gara terminò col risultato finale di 0-0 senza vinti né vincitori. Al ritorno a campi invertiti la Turris portò a casa tre punti di devastante importanza in una gara terminata appunto 1-0. Nel match d’andata le due compagini hanno chiuso con un 1-1 grazie ai gol di Giannone prima e D’Ursi poi a metà della prima frazione di gioco. Questo schema ci fa capire come nessuno abbia mai vinto in questo scontro al San Nicola e che in Sardegna il Bari è uscito sconfitto dall’unica partita giocata, senza tra l’altro riuscire nemmeno a segnare. Come andranno le cose oggi? (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Pergolettese Giana Erminio (risultato 0-0) streaming: Marchetti, che chance!

DIRETTA TURRIS BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Bari è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

DIRETTA/ Pistoiese Grosseto (risultato 0-1) streaming tv: la sblocca Raimo!

TURRIS BARI: RISULTATO INCERTO…

Turris Bari, in diretta domenica 25 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Match delicatissimo per i corallini padroni di casa, che vedono ora la salvezza diretta appesa un filo. La capolista Ternana nell’ultimo match disputato non ha fatto sconti, costringendo la Turris a una nuova sconfitta e all’aggancio della Vibonese al quintultimo posto in classifica.

I corallini sperano in un crollo della Cavese che potrebbe portarli fuori dai play off rendendo necessario un solo spareggio salvezza, ma per evitare rischi dovranno provare a fare punti contro un Bari che sembra ormai rassegnato al quarto posto. Dopo aver perso le prime due piazze, con la Ternana subito irraggiungibile e l’Avellino che ha progressivamente preso il largo, i pugliesi si ritrovano ora anche a -4 dal Catanzaro terzo: i play off non partiranno dunque in pole position per i biancorossi che ripartiranno con Auteri in panchina, richiamato dopo l’esonero di Massimo Carrera che non ha portato la svolta sul piano dei risultati che il club auspicava.

DIRETTA/ Albinoleffe Pontedera (risultato 1-0) video streaming tv: rete di Borghini!

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS BARI

Le probabili formazioni della sfida tra Turris e Bari presso lo stadio Amerigo Liguori. I padroni di casa allenati da Bruno Caneo scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Barone; Lame, Lorenzini, Di Nunzio Loreto; Da Dalt, Tascone, Franco, D’Ignazio; Giannone, Romano. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gaetano Auteri con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Ciofani, De Risio, Maita, Rolando; Marras, Candellone, Antenucci.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Turris Bari, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite per questa partita di Serie C. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 3.45 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.10 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 2.15 volte quanto avrete deciso di puntare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA