Diretta Turris Bari/ Streaming video tv: la capolista ospite dei corallini (Serie C)

DIRETTA TURRIS BARI: LA CAPOLISTA RISCHIA!

Turris Bari viene diretta dal signor Federico Longo, e si gioca alle ore 18:00 di martedì 15 febbraio presso l’Amerigo Liguori: nella 27^ giornata di Serie C 2021-2022, altro turno infrasettimanale, la capolista del girone C affronta una trasferta insidiosa e deve riprendere la marcia. Un punto nelle ultime due per il Bari, ma anche il pareggio senza reti di Monopoli non ha fatto pagare dazio a Michele Mignani: alle spalle dei galletti infatti si fa a gara a chi perde più punti, adesso la seconda è il Catanzaro ma le lunghezze di vantaggio del Bari restano 7, e sarebbe potuta andare molto peggio.

La Turris è una delle squadre che ad un certo punto della stagione occupava la piazza d’onore in classifica, ma poi ha perso smalto: arriva da tre sconfitte consecutive (l’ultima sul campo del Latina) e deve quasi stare attenta alla sua posizione nei playoff, anche se al momento il margine è abbastanza buono. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Turris Bari; aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche analisi circa le scelte che verranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA TURRIS BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Turris Bari non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo una di quelle che per questo turno sono previste sui canali del satellite. Sappiamo però che da qualche anno la casa della Serie C è il portale Eleven Sports, che fornisce l’intera programmazione di campionato e Coppa Italia con la visione in diretta streaming video, dunque attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per accedere alle immagini potrete sottoscrivere un abbonamento valido per la stagione oppure acquistare il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS BARI

Le scelte di Bruno Caneo per la diretta Turris Bari vertono sul 3-4-3: rispetto a sabato possono tornare titolari Di Nunzio (in difesa con Manzi e Sbraga, a protezione di Perina), Giannone che giocherebbe esterno nel tridente offensivo (al posto di Pavone) e magari Santaniello, schierato centravanti con Leonetti che andrebbe a operare come esterno sinistro in luogo di Nunziante. A centrocampo conferma per Daniele Franco e Bordo anche se è forte la candidatura di Enrico Zampa; sugli esterni in mediana i favoriti restano sempre Ghislandi e Finardi.

Il Bari può ovviamente fare turnover più ampio, dunque nel 4-3-1-2 di Mignani potremmo anche vedere Paponi e Citro, o magari Cheddira, agire in attacco dando respiro ad almeno uno tra Antenucci e Simeri, mentre sulla trequarti potrebbe scattare l’ora di Misuraca per Mallamo. In mezzo poi si candidano Raffaele Bianco e D’Errico, Scavone e Maiello sono gli indiziati a sedere in panchina (nel caso, ovviamente) con la conferma di Maita a dirigere le operazioni, poi difesa con Di Cesare che insidia Terranova e Gigliotti e due terzini che potrebbero diventare Belli e Mazzotta, in porta andrà Frattali.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico sulla diretta Turris Bari consideriamo ora le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,60 volte quanto messo sul piatto; con il segno X per il pareggio il vostro guadagno sarebbe pari a 3,30 volte la giocata, mentre il segno 2 che identifica l’ipotesi dell’affermazione degli ospiti la vincita con questo bookmaker sarebbe equivalente a 2,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.



