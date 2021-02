DIRETTA/ Turris Bisceglie video streaming tv: i precedenti sorridono ai corallini

DIRETTA TURRIS BISCEGLIE: PADRONI DI CASA IN CERCA DI PUNTI

La diretta di Turris Bisceglie si è già giocata altre tre volte col bilancio nettamente in favore dei sardi in grado di vincere 2 volte contro questo avversario senza mai perdere. Le prime due sfide si sono disputate nella stagione 2013/14 quando entrambe le compagini militavano nel campionato di Serie C. All’andata in Sardegna la Turris non andò oltre l’1-1 nell’unica gara contro Bisceglie non vinta. Curiosità vuole che in tre punti sono arrivati in entrambi i casi in trasferta e in entrambe le occasioni per 1-0. Il match d’andata dello scorso 11 ottobre fu deciso da un gol di Giannone al minuto 41. Sarà interessante vedere come se la caveranno le due squadre oggi e se uscirà nuovamente un pari o una delle due per la prima volta vincerà in Sardegna.

DIRETTA TURRIS BISCEGLIE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Bisceglie non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

TURRIS BISCEGLIE: PADRONI DI CASA IN CERCA DI PUNTI

Turris Bisceglie, in diretta domenica 7 febbraio 2021 alle ore 15.00 dallo stadio Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C nel girone C. Corallini in crisi, probabilmente alle prese con il primo vero momento difficile della stagione. Quella in casa della Viterbese è stata la terza sconfitta consecutiva in campionato per la Turris, in un 2021 che ha portato alla formazione campana solamente due pareggi.

La Turris è scivolata al confine della zona play off, appaiata a quota 27 punti con Juve Stabia e Casertana e ora cercherà il primo successo dell’anno nuovo contro un Bisceglie rimasto quartultimo dopo l’ultimo pari interno contro l’Avellino. Una prova di sostanza per i pugliesi considerando che gli irpini sono terzi in classifica e tra le formazioni più in forma della Serie C, ma nelle ultime 18 partite di campionato il Bisceglie ha vinto solo una volta, nel match interno contro il Teramo del 23 dicembre scorso, e questa idiosincrasia da 3 punti potrebbe costare molto in chiave salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS BISCEGLIE

Le probabili formazioni della sfida tra Turris e Bisceglie presso lo stadio Liguori di Torre del Greco. I padroni di casa allenati da Francesco Fabiano scenderanno in campo con un 3-5-1-1 e questo undici titolare: Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Da Dalt, Fabiano R., Signorelli, Franco, Esempio; Romano; Pandolfi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Aldo Papagni con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: A. Russo; Tazza, Altobello, Priola, Giron; Cittadino, Romizi, Maimone; Sartore, Musso, Mansour.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Turris Bisceglie: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.20 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 3.15 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.25 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA