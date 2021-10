Diretta/ Turris Campobasso streaming video tv: i Corallini sognano (Serie C)

DIRETTA TURRIS CAMPOBASSO: PADRONI DI CASA LANCIATI

Turris Campobasso, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 20.00 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. I Corallini sognano dopo gli ultimi risultati e soprattutto il brillante 3-0 rifilato al Palermo, quarta vittoria nelle ultime cinque partite disputate in campionato dai campani, che restano al momento terzi in classifica, vicini al Catanzaro secondo anche se al momento il Bari primo della classe ha ancora un altro passo.

Il Campobasso sta comunque distinguendosi come una neopromossa di valore, ma dopo due vittorie consecutive contro Paganese e Monopoli ha dovuto pagare dazio proprio di fronte al Bari, con la capolista passata col punteggio di 1-3 nella sfida allo stadio Nuovo Romagnoli di domenica scorsa. La Turris cercherà ovviamente un altro tassello per la sua continuità, ma il Campobasso con un successo potrebbe anche proiettarsi in zona play off, confermando il trend positivo delle ultime settimane.

DIRETTA TURRIS CAMPOBASSO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Turris Campobasso di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS CAMPOBASSO

Le probabili formazioni della diretta Turris Campobasso, match che andrà in scena allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Per la Turris, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perina; Esempio, Lorenzini, Manzi; Ghislandi, Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. Risponderà il Campobasso allenato da Mirko Cudini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Tenkorang, Bontà, Candellori; Di Francesco, Rossetti, Vitale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Liguori di Torre del Greco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Turris con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.87, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Campobasso, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.05.



