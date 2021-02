Diretta Turris Casertana/ Streaming video tv: bel derby campano (Serie C)

DIRETTA TURRIS CASERTANA: ALTA TENSIONE!

Turris Casertana, in diretta alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 27 febbraio 2021, si gioca per la ventisettesima giornata del girone C della Serie C ed è un derby campano sicuramente stuzzicante anche per motivi di classifica. Presentiamo dunque la diretta di Turris Casertana annotando innanzitutto che nella scorsa giornata non ci sono state soddisfazioni per queste due formazioni, che sono uscite entrambe sconfitte. La Casertana infatti aveva perso in casa contro l’Avellino, mentre la Turris non era riuscita a raccogliere punti contro la Paganese: segni particolari, anche quelli due derby campani, come l’odierno Turris Casertana che però darà possibilità di riscatto solamente a una delle due squadre. La Casertana, che ha 33 punti, vuole consolidarsi all’interno della zona playoff, mentre la Turris sta scivolando indietro dopo un ottimo inizio di campionato, ha 28 punti e vuole restare più vicina alla zona playoff piuttosto che alla lotta per evitare la retrocessione: ci riuscirà?

DIRETTA TURRIS CASERTANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Casertana sarà garantita in pay-per-view su Sky, essendo questa una delle partite comprese nell’accordo fra la televisione satellitare e la Lega Pro. Di conseguenza raddoppia la possibilità di seguire il match, che sarà naturalmente trasmesso anche in diretta streaming video da Eleven Sports, come tutte le partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS CASERTANA

Per le probabili formazioni di Turris Casertana, possiamo basarci sulle scelte recenti dei due allenatori. Disegniamo allora la squadra di casa seguendo questo modulo 3-4-1-2: Abagnale estremo difensore; Lame, Di Nunzio e Lorenzini davanti a lui nella difesa a tre; i quattro centrocampisti Da Dalt, Franco, Carannante e Loreto da destra a sinistra; infine in attacco il trequartista Giannone alle spalle delle due punte Ventola e Persano. Nella Casertana, che ha Icardi squalificato, andiamo invece con un 4-3-3: in porta Avella; Hadziosmanovic, Dramane, Carillo e Rizzo davanti a lui nella difesa a quattro; Matese, Santoro e Varesanovic a comporre il terzetto di centrocampo ed infine il tridente offensivo con Rosso, Matos e Turchetta come possibili titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione diamo uno sguardo anche al pronostico su Turris Casertana in base alle quote sulla partita offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 è considerato favorito ed è proposto alla quotazione di 2,45 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 2,85 in caso di segno 2 e fino a 3,10 nel caso in cui uscisse il segno X.



