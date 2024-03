Diretta/ Turris Casertana streaming video tv: quasi venti punti di distacco (Serie C, 11 marzo 2024)

DIRETTA TURRIS CASERTANA, OSPITI FAVORITI

La diretta Turris Casertana, in programma lunedì 11 marzo alle ore 20:45, racconta della 31esima giornata di Serie C Girone C. I padroni di casa sono reduci da tre partite consecutive senza vittoria avendo perso contro Juve Stabia e Turris più il solo punto conquistato in virtù del pari con il Taranto per 1-1.

La Casertana ha messo a referto due vittorie nelle ultime cinque uscite, entrambe arrivate tra le mura amiche vale a dire le sfide con Monterosi Tuscia e Brindisi. Per il resto, un pareggio contro l’Audace Cerignola che è anche il risultato più recente oltre a due ko con Avellino e Juve Stabia.

TURRIS CASERTANA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Turris Casertana sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Turris Casertana sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

TURRIS CASERTANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Turris Casertana vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Pagno, difesa a quattro con Esempio, Cocetta, Panelli e Nicolao. A centrocampo Siega, Scaccabarozzi e Franco con Giannone, Jallow e Nocerino attaccanti.

La Casertana replica con lo stesso identico modulo. Tra i pali Venturi, retroguardia composta da Calapai, Sciacca, Bacchetti e Damian. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Deli, Casoli e Nicoletti con Montalto e Tavernelli in avanti con Curcio.

TURRIS CASERTANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Turris Casertana favorita la squadra ospite a 2.45. Secondo bet365, l’1 vale 2.80 mentre la X è a 3.

L’Over 2.5 è ben più alto dell’Under rispettivamente a 2.25 e 1.53. Infine, il Gol viene dato a 1.91 contro l’1.78 del No Gol.











