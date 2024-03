DIRETTA/ Turris Catania video streaming tv: sono 18 i precedenti del match (Serie C, 24 marzo 2024)

DIRETTA TURRIS CATANIA: I TESTA A TESTA

La diretta Turris Catania è pronta al 18esimo scontro diretto. Nelle precedenti 17 gare sono arrivate 6 vittorie siciliane, 4 campane e 7 pareggi. L’ultimo segno X è del 2020 alla prima partita degli anni 2000 dopo che le squadre non si sono affrontate dal 1999 al 2020. Il bilancio del secondo millennio vede anche una vittoria per parte come l’1-0 della Turris nel 2021 e il 2-1 del Catania nel 2023.

La sfida non è sempre stata una sola sfida di campionato. Nella stagione 1996/1997, Turris e Catania sono state protagoniste della semifinale dei playoff con l’andata terminata a reti bianche e il ritorno che ha sorriso alla squadra di Torre del Greco per 1-0. (aggiornamento di Christian Attanasio)

TURRIS CATANIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Turris Catania servirà fare un abbonamento alla TV satellitare di Sky, in più andrà acquistato un pacchetto calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisse lo streaming anche sulla piattaforma NowRv sarà possibile, con le medesime modalità, seguire questa partita.

TURRIS CATANIA: OCCASIONE PER I CAMPANI

Turris Catania è in diretta dallo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, alle ore 14:00 di domenica 24 marzo: si gioca per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C, girone C 2023-2024. Si affrontano due squadre che ambiscono a fare punti per raggiungere al più presto i rispettivi obiettivi stagionali: i Corallini campani, dopo una stagione un po’ travagliata, possono ancora lottare per la salvezza diretta. Al momento, infatti, i biancorossi stazionano al quintultimo posto in zona play-out ma la distanza che li separa dal mantenimento della categoria è di appena sei lunghezze. Un’occasione da non perdere, quindi, per la Turris visto che la sestultima posizione è occupata proprio dal Catania.

I siciliani, infatti, stanno deludendo le aspettative stagionali ma, dopo la vittoria casalinga contro l’Audace Cerignola, sperano ancora di riagganciare il treno play-off. La distanza è di appena tre punti visto che la classifica è cortissima, impresa difficile ma non impossibile per una rosa costruita per stazionare nei piani alti della graduatoria.

QUOTE E PRONOSTICO

Parlando di Turris Catania andiamo a vedere per gli appassionati delle scommesse cosa dicono le quote Snai: il segno 1 vale 2,65 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 2.95 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione siciliana, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 2.55 volte la somma messa sul piatto.

