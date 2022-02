Diretta/ Turris Catania (Serie C) streaming video e tv. Prova d’orgoglio

DIRETTA TURRIS CATANIA: RILANCIO DEI CORALLINI?

Turris Catania, in diretta domenica 6 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie C. Entrambe le squadre chiamate a una prova d’orgoglio, il turno infrasettimanale è stato un crocevia importante per le ambizioni della Turris che è stata costretta a subire una sconfitta nello scontro diretto al secondo posto in casa del Monopoli, scivolando così in quinta piazza in una classifica del girone B molto corta alle spalle della capolista Bari.

Il Catania è reduce invece da un pari in casa della Fidelis Andria che rappresenta una nuova occasione mancata nel campionato degli etnei, che non vincono da 5 partite consecutive avendo ottenuto 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5 sfide del torneo. Nel match d’andata allo stadio Massimino la Turris ha vinto con uno spettacolare 3-4 in casa del Catania, battuto 2-1 anche nell’ultimo precedente disputato a Torre del Greco il 17 marzo 2021.

DIRETTA TURRIS CATANIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Catania è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS CATANIA

Le probabili formazioni della diretta Turris Catania, match che andrà in scena all’Amerigo Liguori di Torre del Greco. Per la Turris, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perina; Manzi, Sbraga, Esempio; Ghislandi, Tascone, Bordo, Varutti; Pavone, Longo, Leonetti. Risponderà il Catania allenato da Francesco Baldini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Stancampiano; Albertini, Claiton, Monteagudo, Ropolo; Rosaia, Cataldi, Greco; Russini, Moro, Biondi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Amerigo Liguori di Torre del Greco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Turris con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Catania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.



