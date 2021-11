DIRETTA TURRIS CATANZARO/ Video streaming Rai: i precedenti della partita sono 6

DIRETTA TURRIS CATANZARO: I TESTA A TESTA

Bella sfida nella 14^ giornata della Serie C è senza dubbio la diretta di Turris Catanzaro: andiamo dunque a controllare anche lo storico che unisce i due club, oggi protagonisti per il girone C. In tal senso però i dati in nostro possesso non sono poi molti: dal 1902 a oggi le due formazioni si sono affrontate in appena sei occasioni, ma sempre per il terzo campionato nazionale. Ricordiamo che a bilancio per tale scontro diretto emergono 3 vittorie del Catanzaro e 3 pareggi (mai dunque la Turris ha qui vinto), vale poi la pena di ricordare che l’ultimo riferimento ufficiale a disposizione è ben recente.

Ricordiamo bene che l’ultimo testa a testa tra i due club ebbe luogo nella stagione regolare della serie C 2020-2021, in cui il Catanzaro chiuse al secondo posto (insieme all’Avellino) mentre la Turris sperò fino all’ultimo di qualificarsi ai playoff, senza riuscirci ma conquistando in ogni caso una brillante salvezza: in quel campionato il Catanzaro si impose per 3-1 tra le mura amiche, mentre la sfida di ritorno all’Amedeo Liguori si concluse con il risultato di 1-1. (Agg Michela Colombo)

DIRETTA TURRIS CATANZARO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Catanzaro sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57), inoltre raddoppierà la diretta streaming video che sarà garantita anche da Rai Play oltre che da Eleven Sports su abbonamento oppure acquistando il singolo evento, come per tutte le partite del campionato di Serie C. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

TURRIS CATANZARO: SFIDA IN EQUILIBRIO!

Turris Catanzaro, in diretta dallo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco (Napoli), sarà il posticipo della quattordicesima giornata di Serie C, girone C, in programma per le ore 17.30 di oggi pomeriggio, lunedì 15 novembre 2015. La giornata dunque si chiuderà con la bella diretta di Turris Catanzaro, sfida nobile in base alla classifica perché i campani hanno 22 punti e i calabresi 23: in palio potrebbe esserci il secondo posto e in ogni caso la vittoria servirebbe ad entrambe per rimanere il più in alto possibile e puntare anche al primato.

La Turris arriva dal bel colpaccio per 1-3 sul campo del Monterosi Tuscia nella scorsa giornata di campionato, quando il Catanzaro ha invece vinto per 2-0 in casa contro l’ACR Messina rialzandosi dal ko a Bari. Di conseguenza entrambe le formazioni arrivano bene a questo posticipo a dir poco stuzzicante: che cosa ci saprà offrire Turris Catanzaro?

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS CATANZARO

Scopriamo adesso le probabili formazioni di Turris Catanzaro. Per i padroni di casa potremmo disegnare un modulo 3-4-3 con Manzi, Lorenzini ed Esempio nella difesa a tre davanti al portiere Perina; a centrocampo è squalificato Mascone, ipotizziamo titolari Finardi, D’Oriano, Bordo e Loreto; infine nel tridente d’attacco potremmo vedere titolari per la Turris Giannone, Santaniello e Sartore.

La replica del Catanzaro potrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 3-4-1-2: Branduani in porta; davanti a lui la difesa a tre con De Santis, Fazio e Gatti (Scognamillo è squalificato); nella linea a quattro di centrocampo potrebbero agire Vandeputte, Verna, Welbeck e Tentardini; infine il reparto offensivo, con il trequartista Carlini alle spalle dei due attaccanti Cianci e Bombagi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Turris Catanzaro in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. C’è notevole incertezza, infatti il segno 1 è quotato a 2,90 mentre poi si sale a 3,00 in caso di pareggio (segno X) ma si scende a 2,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo degli ospiti.

