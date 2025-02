DIRETTA TURRIS CAVESE: CORALLINI ORMAI SPACCIATI

La diretta Turris Cavese si giocherà? Naturalmente è la grande domanda che accompagna la partita che, valida per la 28^ giornata nel girone C di Serie C 2024-2025, sarebbe in programma alle ore 17:30 di sabato 22 febbraio. condizionale d’obbligo, perché come sappiamo la situazione della Turris è disperata: penalizzata di 11 punti in classifica, lontanissima dalla salvezza, soprattutto con stipendi arretrati non pagati ai calciatori e dirigenti irrintracciabili negli ultimi giorni. Parlando di campo, l’ultima partita è stata persa 5-1 contro l’Audace Cerignola, i giocatori sono in sciopero e si va verso la radiazione dal campionato.

Che potrebbe arrivare anche prima del calcio d’inizio di questa partita: nel caso la Cavese non raccoglierebbe nemmeno una vittoria a tavolino, perché con l’esclusione dei corallini sarebbero tolti i punti ottenuti nelle sfide dirette. Ad ogni buon conto gli ospiti stanno lottando per la salvezza e nell’ultimo turno hanno ottenuto un buon pareggio contro il Picerno. Aspettando di scoprire se la diretta Turris Cavese si giocherà, proviamo per quanto vale a capire in che modo le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco dello stadio Amerigo Liguori tra qualche ora.

COME VEDERE LA DIRETTA TURRIS CAVESE IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Turris Cavese in tv dovrete affidarvi ai canali della televisione satellitare; la diretta streaming video della partita di Serie C verrà invece fornita dalla piattaforma Now Tv, anche in questo caso previa sottoscrizione di un abbonamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TURRIS CAVESE

Se si giocherà, la diretta Turris Cavese vedrà scendere in campo i corallini con la squadra giovanile: come detto, i calciatori della rosa sono in sciopero per il mancato pagamento dello stipendio, con qualche eccezione che ancora una volta potrebbe essere rappresentata da capitan Giannone e Trotta, due elementi del tridente completato da Nocerino, e Biagio Morrone a fare da regista in mezzo al campo con Armiento e Pugliese sugli esterni, in porta andrebbe Iuliano protetto da Desiato e Imparato, mentre Boli e Porro potrebbero essere i due terzini.

La Cavese di Vincenzo Maiuri si dispone con il 3-5-2: Loreto, Piana e Saio sono i tre difensori a supporto del portiere Boffelli, in mezzo è squalificato Gaetano Vitali e dunque spazio per Citarella o Amara Konate, a completare il reparto nevralgico avremo Sannipoli da frangiflutti e Salvatore Pezzella da mezzala, Rizzo e Marchisano i due probabili esterni mentre davanti Fella e Sorrentino potrebbero lasciare il posto a Franceso Verde e Vigliotti ma, visto lo scenario della partita, potrebbe anche essere turnover totale.