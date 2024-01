DIRETTA/ Turris Crotone video streaming tv: la storia è iniziata nel 1971 (Serie C, 13 gennaio 2024)

DIRETTA TURRIS CROTONE: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Turris Crotone hanno una storia di oltre 50 anni. Basti pensare che il primo precedente risale al 1971, terminato col risultato di 1-1. E’ stato il primo di otto pareggi delle 27 partite fin qui disputate tra Turris e Crotone con rispettivamente 8 vittorie per la squadra di Torre del Greco e 11 per i calabresi che nonostante 3 vittorie in più vantano una rete in meno della Turris.

Questo è dovuto principalmente al 6-0 del 1975 in favore della Turris, un risultato rotondissimo che ha permesso alla squadra campana di trovarsi ancora oggi avanti nel computo totale delle reti segnate. Un’altra partita con sei gol segnati ci fu nel 2022, ma in quel caso vinse il Crotone. Stiamo parlando del 4-2 con la doppietta di Maniero per la Turris e le reti di Kargbo, Gomez, Tribuzzi e Chiricò per il Crotone. All’epoca la sfida era valida per il decimo turno di Serie C Girone C della stagione 2022/2023. (aggiornamento di Christian Attanasio)

TURRIS CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Turris Crotone sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Turris Crotone e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Turris Crotone, in diretta sabato 13 gennaio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. La stagione della Turris fino a questo momento è stata caratterizzata da un mix di emozioni, con vittorie entusiasmanti ma anche dolorose cadute che hanno influito sulla posizione in classifica. La squadra di Bruno Caneo si trova attualmente a soli un punto al di sopra della zona play out. Una vittoria sarebbe di fondamentale importanza per risollevare le sorti dell’ambiente campano, specialmente considerando che l’ultimo periodo ha visto solo 1 vittoria nelle ultime 5 partite, con una sconfitta anche nell’ultima trasferta di Benevento.

Il Crotone, d’altro canto, è una squadra ben attrezzata per puntare alla promozione in Serie B. Sebbene ci siano squadre sulla carta più forti, la tradizione dei calabresi potrebbe rivelarsi un’arma importante nella fase finale della stagione. Al momento, il sesto posto in classifica garantirebbe al Crotone una partecipazione ai prossimi play off. Tuttavia, i giocatori di Lamberto Zauli non dovrebbero abbassare la guardia nella prossima trasferta contro la Turris. Nelle ultime 5 partite, Tumminello e compagni hanno ottenuto 3 vittorie (l’ultima in casa contro il Catania), un pareggio e una sconfitta, confermando un buon stato di forma che sarà importante mantenere anche nel prossimo incontro.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Turris Crotone, match che andrà in scena allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Per la Turris, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fasolino; Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum, Scaccabarozzi, Franco, Contessa; Giannone, Maniero, Nocerino. Risponderà il Crotone allenato da Lamberto Zauli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Dini; Leo, Papini, Gigliotti, Giron; Petriccione, Vitale; D’Ursi, Felippe, Tribuzzi; Tumminello.

TURRIS CROTONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Turris Crotone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Turris con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.73.

