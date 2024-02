DIRETTA/ Turris Foggia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (11 febbraio 2024)

DIRETTA TURRIS FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Manca ormai poco al fischio di inizio della diretta di Turris Foggia, prima di concentrarci su quello che avverrà nel rettangolo verde però facciamo un passo nel passato e riviviamo insieme la storia di questa sfida: le due compagini si sono incontrate quattro volte in competizioni professionistiche, con due vittorie a favore dei pugliesi. Il primo precedente risale alla IV Serie nel 1954 e si concluse con un pareggio.

Nella stagione 1979/80, durante il periodo in Serie C, il Foggia, allenato inizialmente da Giorgio Sereni e successivamente da Puricelli, riuscì a vincere in trasferta contro la Turris grazie alla rete di Costante Tivelli. Le restanti due partite tra le due squadre sono più recenti e segnarono l’unica sconfitta subita dalla Turris nella stagione 2000/01, durante il campionato di C2. In questi incontri, il Foggia ha dimostrato la sua superiorità, ottenendo complessivamente due vittorie su quattro incontri. Questi confronti hanno contribuito a definire la dinamica storica tra Turris e Foggia nel contesto del calcio professionistico. (agg. Gianmarco Mannara)

TURRIS FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Turris Foggia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Turris Foggia e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TURRIS FOGGIA: UNA SFIDA MOLTO DELICATA!

Turris Foggia, in diretta domenica 11 febbraio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. Classifica bollente per entrambe le formazioni. I Corallini arrivano all’appuntamento dopo l’ultima sconfitta sul campo del Picerno, con la Turris che è uscita sconfitta in quattro delle ultime cinque sfide disputate in campionato, ottenendo solo un punto in questo blocco di campionato.

Il Foggia è appena fuori la zona play out nel girone C, dopo un periodo nero segnato da quattro sconfitte consecutive i Satanelli sono riusciti a tornare a muovere la classifica, pareggiando in casa contro il Catania. Situazione comunque ancora difficile per la formazione pugliese che ha vinto solo una delle ultime dieci partite disputate in campionato, quella giocata allo “Zaccheria” il 23 dicembre scorso contro il Monterosi Tuscia.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Turris Foggia, match che andrà in scena allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Per la Turris, Leonardo Menichini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marcone; Saccani, Cocetta, Panelli, Nicolao; Scaccabarozzi, Pugliese; Scaccabarozzi; Cum, Giannone, Nocerino; Jallow. Risponderà il Foggia allenato da Tommaso Coletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Perina; Salines, Riccardi, Carillo, Rizzo; Tenkorang, Marino, Tascone; Tonin, Santaniello, Millico.

TURRIS FOGGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Turris Foggia ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Turris con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











