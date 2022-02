DIRETTA/ Turris Foggia video streaming tv: la partita ha appena quattro precedenti

DIRETTA TURRIS FOGGIA: I TESTA A TESTA

E ora leggiamo i precedenti della diretta di Turris Foggia sono quattro considerando anche i match a campi invertiti. Tra le mura amiche la Turris non è riuscita ancora a vincere anche se è detto che si è giocato solo in un’occasione. La sfida del 7 marzo del 2021 è terminata col risultato finale di 1-3. La gara era stata sbloccata da Curcio al minuto 23 con pareggio subito dopo di Loreto. Pronti via nella ripresa Lorenzini lasciava i suoi in dieci per un doppio giallo. Negli ultimi minuti gli ospiti la vincevano con un autogol di Ferretti e la personale doppietta siglata da Curcio.

In casa del Foggia si è giocato per tre volte con una vittoria a testa e un pareggio. Turris ha vinto al Pino Zaccheria nel match d’andata, una gara terminata 0-2 con i gol di Tascone e Santaniello. I diavoletti rossoneri non vincono dai sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D dell’ottobre 2019 in una partita terminata 3-1. I padroni di casa alla mezz’ora eravano in doppio vantaggio grazie ai gol di Anelli e Gentile su calcio di rigore. Proprio Anelli si faceva espellere ma i padroni di casa segnavano ancora grazie a Russo. Nel finale Da Dalt siglava per i suoi la rete della bandiera.

DIRETTA TURRIS FOGGIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Turris Foggia di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

TURRIS FOGGIA: PARTITA EQUILIBRATA!

Turris Foggia, in diretta martedì 22 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco sarà una sfida valevole per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Corallini in crisi nera dopo il 5-0 incassato sul campo del Palermo: un crollo che ha segnato la quinta sconfitta consecutiva subita dai campani che pure erano stati la grande rivelazione della prima parte di stagione e che vedono ora di nuovo in bilico la qualificazione ai play off.

Dall’altra parte il Foggia ha piazzato il colpaccio in casa del Monopoli ottenendo la seconda vittoria consecutiva. La squadra di Zeman, al quarto risultato utile di fila, ha agganciato proprio la Turris all’ottavo posto in classifica, diviso anche con il Picerno. Nel match d’andata Turris vincente 0-2 allo stadio Zaccheria con i gol di Tascone e Santaniello, il 7 marzo 2021 è stato invece il Foggia a imporsi col punteggio di 1-3 nell’ultimo precedente a Torre del Greco tra le due formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Turris Foggia, match che andrà in scena allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Per la Turris, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perina; Esempio, Sbraga, Manzi; Ghislandi, Bordo, Tascone, Varutti; Pavone, Longo, Leonetti. Risponderà il Foggia allenato da Zdenek Zeman con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alastra; Rocca, Girasole, Di Pasquale, Nicoletti; Garofalo, Di Paolantonio, Rizzo Pinna; Tuzzo, Ferrante, Turchetta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Turris Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Turris con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.



