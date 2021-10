Diretta Turris Juve Stabia/ Streaming video tv: bel derby campano (Serie C)

DIRETTA TURRIS JUVE STABIA: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Turris Juve Stabia, in diretta dallo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, è il derby campano che certamente spicca come una delle partite più stuzzicanti della dodicesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. L’appuntamento è dunque fissato per le ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 30 ottobre 2021, e la diretta di Turris Juve Stabia può essere considerata come uno scontro diretto tra due formazioni che condividono l’obiettivo di qualificarsi per i playoff alla fine del campionato.

Al momento la Turris sarebbe dentro con 16 punti in classifica, nonostante settimana scorsa sia arrivata una sconfitta sul campo della Fidelis Andria. Dall’altra parte, ecco che invece la Juve Stabia si è rilanciata grazie al successo contro il Messina, ma l’inizio di stagione delle Vespe non è stato esaltante per cui i punti degli stabiesi sono 14. Il derby potrebbe essere un bivio: cosa succederà in Turris Juve Stabia?

DIRETTA TURRIS JUVE STABIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come per tutte le partite di Serie C, segnaliamo che la diretta tv di Turris Juve Stabia sarà una diretta streaming video sulla piattaforma digitale Eleven Sports, ormai da tempo “casa” della Serie C, che offrirà l’incontro per i propri abbonati oppure per chi volesse acquistare il singolo evento in pay-per-view.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS JUVE STABIA

Andiamo adesso ad esaminare le probabili formazioni di Turris Juve Stabia. Per i padroni di casa un offensivo modulo 3-4-3 con questi possibili titolari: Perina in porta; Manzi, Lorenzini ed Esempio davanti a lui nella difesa a tre; a centrocampo da destra a sinistra Ghislandi, Tascone, Bordo e Varutti; infine il tridente d’attacco della Turris dovrebbe essere formato da Giannone, Santaniello e Leonetti.

La replica della Juve Stabia, che ha squalificato Altobelli, potrebbe concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1 con Sarri in porta; i quattro difensori Donati, Tonucci, Cinaglia e Rizzo; in mediana la coppia formata da Stoppa e Davì; infine il reparto offensivo con Bentivegna, Scaccabarozzi e Panico sulla trequarti alle spalle del centravanti Eusepi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Turris Juve Stabia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il derby campano si annuncia molto incerto: il segno 1 è quotato a 2,65 e con il segno 2 si arriva a 2,75. Di poco più remunerativo è il segno X, il pareggio infatti varrebbe 2,95 volte la posta in palio.

