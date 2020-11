Diretta Turris Juve Stabia/ Streaming video tv: bel derby campano (Serie C)

DIRETTA TURRIS JUVE STABIA: SFIDA DELICATA!

Turris Juve Stabia, in diretta dallo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, è il bel derby campano che si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 15 novembre 2020, per l’undicesima giornata del girone C della Serie C 2020-2021. La diretta di Turris Juve Stabia ci offrirà notevoli motivi d’interesse: i padroni di casa della Turris sono neopromossi dalla Serie D ma stanno facendo davvero molto bene, come dimostra il pareggio di mercoledì a Foggia e più in generale un cammino che infatti ha già fruttato 15 punti in classifica per la Turris, che naviga saldamente in zona playoff. Nello scorso campionato invece la Juve Stabia era in Serie B, ma le Vespe stanno facendo un po’ più di fatica, testimoniata dai 13 punti in classifica e dalla sconfitta casalinga contro il Palermo subita giovedì, nel posticipo del turno infrasettimanale. La Turris vuole continuare a ben figurare, la Juve Stabia proverà a tornare davanti: chi avrà la meglio?

DIRETTA TURRIS JUVE STABIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Juve Stabia non sarà disponibile, tuttavia dobbiamo sottolineare il fatto che la diretta streaming video su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni, sarà disponibile in chiaro per tutti come da accordi presi dalla Lega Pro nelle scorse settimane in risposta al momento che stiamo vivendo, che impedisce ai tifosi di andare allo stadio per vedere dal vivo le partite.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS JUVE STABIA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Turris Juve Stabia, per i padroni di casa della Turris ecco un possibile modulo 3-5-2 con questi interpreti dal primo minuto: Rainone, Di Nunzio e Lorenzini difensori davanti al portiere Abagnale; folto centrocampo a cinque con Esempio, Romano, Franco, Tascone e Da Dalt possibili titolari da destra a sinistra; infine Pandolfi e Longo come attaccanti dal primo minuto. La replica della Juve Stabia potrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 4-3-3: Tomei fra i pali; davanti a lui la difesa a quattro con Garattoni, Codromaz, Allievi e Rizzo; a centrocampo il trio formato da Berardocco, Vallocchia e Mastalli; infine nel tridente offensivo delle Vespe ecco Orlando, Romero e Fantacci.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Turris Juve Stabia in base alle quote dell’agenzia Snai. Segno 1 favorito e di conseguenza quotato a 2,40 volte la posta in palio, si sale invece poi fino a quota 3,05 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine a 2,95 volte la giocata in caso di segno 2, per coloro che avranno creduto nella vittoria esterna della Juve Stabia.



