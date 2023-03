DIRETTA/ Turris Messina video streaming tv: è una partita dalla lunga tradizione

DIRETTA TURRIS MESSINA: TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta di Turris Acr Messina dicendo che i precedenti tra queste due squadre non sono pochi: ne troviamo ben 21, anche se i primi 10 sono andati in scena negli anni Settanta e altri sei nel biennio 1998-2000, aumentati dal fatto che nel 1999 le due squadre erano state avversarie nella semifinale playoff di Serie C2, con qualificazione da parte del Messina che aveva pareggiato 1-1 all’Amerigo Liguori per poi vincere 1-0 in casa.

Ad ogni buon conto il bilancio complessivo ci parla di 9 vittorie della Turris, che si è aggiudicata le ultime tre partite, e 8 del Messina con appena 4 pareggi; quadro di conseguenza equilibrato, l’ultima vittoria casalinga dei corallini è il roboante 5-0 del dicembre 2021 firmato da Emanuele Santaniello (tripletta), Luca Giannone e Daniele Franco, l’Acr Messina invece aspetta di battere la Turris al Liguori da ben 23 anni, perché era il febbraio 2000 quando nel girone C di Serie C2 i peloritani avevano vinto la terza partita consecutiva per 1-0 (contro questo avversario, ovviamente) trovando il gol decisivo al 55’ minuto grazie ad Enrico Buonocore. Adesso sarà interessante scoprire quello che succederà su questo campo tra poco, in una partita ampiamente delicata… (agg. di Claudio Franceschini)

TURRIS MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Messina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Turris Messina sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Turris Messina, in diretta alle ore 14.30 di sabato 25 marzo 2023 allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, è una gara valida per la 34° giornata del girone C di Serie C. Una sorta di ultima spiaggia per due squadre invischiate nella lotta retrocessione e divise da appena due punti.

La Turris è diciassettesima in classifia a quota 34 punti, frutto di otto vittorie, dieci pareggi e quindici sconfitte. Dopo una buona striscia positiva, i campani nell’ultimo turno sono stati battuti 3-1 dal Pescara di Zeman. Il Messina, invece, è quindicesimo con 36 punti, raccolti grazie a dieci vittorie, sei pareggi e diciassette sconfitte. Due vittorie consecutive per i siciliani: 1-0 contro il Pescara e 0-1 contro il Potenza.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS MESSINA

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori della diretta Turris e Messina, andiamo a conoscere le probabili formazioni dello scontro diretto per la salvezza. Partiamo dai campani, in campo con il 3-4-3: Fasolino, Boccia, Miceli, Frascatore, Vitiello, Zampa, Franco, Rizzo, Leonetti, Maniero, Guida. Passiamo adesso ai siciliani, in campo con il 4-2-3-1: Fumagalli, Berto, Balde, Ferrara, Celesia, Kragl, Fiorani, Konate, Ragusa, Balde, Perez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Turris Messina, è il momento di andare a scoprire le quote per le scommesse del match. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria della Turris è a 2,35, il pareggio è a 3,00, mentre il successo del Messina paga 3,05. L’Under 2,5 è a 1,53, con l’Over 2,5 a 2,30. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,95 e 1,77.

