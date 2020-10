Diretta/ Turris Monopoli (Serie C) streaming video tv: campani a punteggio pieno

DIRETTA TURRIS MONOPOLI: CONTINUA L’IMBATTIBILITÀ

Turris Monopoli, domenica 18 ottobre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata nel girone C di Serie C. Straordinario avvio dei corallini, finora unica squadra a punteggio pieno nel campionato di Serie C nel girone C. Anche se il Bari ha un punto in più avendo disputato quattro match, la Turris può vantare tre vittorie su tre, ottenute contro Virtus Francavilla, Viterbese e Bisceglie. Avvio da sogno per una neopromossa, che ora andrà confermato contro un Monopoli che arriva arrabbiato all’appuntamento, dopo due sconfitte interne consecutive.

I Gabbiani sembravano poter mantenere le promesse di una stagione in grado di ricalcare i successi di quella passata, ma Catania e Teramo sono riuscite a passare allo stadio Veneziani mettendo in crisi le certezze degli uomini di Beppe Scienza, ora chiamati a una reazione immediata.

DIRETTA TURRIS MONOPOLI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Turris Monopoli, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS MONOPOLI

Le probabili formazioni di Turris Monopoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Liguori di Torre del Greco. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Franco Fabiano con un 4-3-3: Abagnale; Esempio, Rainone, Lorenzini, Loreto; Fabiano, Signorelli, Franco; Giannone, Persano, Da Dalt. Gli ospiti guidati in panchina da Giuseppe Scienza schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Pozzer; Sales, Giosa, Mercadante; Tazzer, Paolucci, Giorno, Piccinni, Zambataro; Starita, Marilungo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Turris Monopoli sono state emesse anche dalla Snai: i corallini partono favoriti con un valore di 2,30 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei pugliesi vi farebbe guadagnare 3,05 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 3,10 volte l’importo che avrete investito.



