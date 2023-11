DIRETTA/ Turris Monopoli (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 12 novembre 2023)

DIRETTA TURRIS MONOPOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Turris e Monopoli evidenzia due formazioni che si schierano rispettivamente al quindicesimo e quattordicesimo posto dell’attuale classifica di serie C girone C. L’andamento delle due formazioni appare piuttosto simile con soltanto un punto e una posizione a distanziarli in classifica. Turris che ha ottenuto 13 punti in 12 partite, frutto di quattro successi e un pareggio. Ospiti che hanno invece ottenuto sei pareggi e due vittorie, risultando essere la seconda formazione ad aver ottenuto più volte risultato di equilibrio.

Padroni di casa che risultano essere il miglior attacco del campionato alla pari del Picerno, grazie alle prestazioni smaglianti di D’Auria e Maniero, rispettivamente a 4 e 3 reti. Spaventa il dato difensivo con i campani che hanno concesso 25 gol alle formazioni avversarie proiettandosi all’ultimo posto della speciale classifica delle reti subite. Monopoli che presenta un andamento in trasferta decisamente da dimenticare: soltanto quattro dei 12 punti totali sono arrivati lontano dal proprio campo. I gol fatti risultano essere 16 mentre quelli subiti tre in più. (Marco Genduso)

TURRIS MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Turris Monopoli sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Turris Monopoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TURRIS MONOPOLI: UNA SFIDA DELICATA!

Turris Monopoli, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Corallini reduci da 4 sconfitte consecutive e in caduta libera dopo quello che era stato un inizio di torneo incoraggiante, dopo l’ultima sconfitta sul campo della Casertana la Turris è scivolata a ridosso della zona play out.

Il Monopoli si trova un punto sotto alla Turris in classifica al momento, ma sta vivendo un trend opposto: 4 risultati utili consecutivi per i Gabbiani che hanno pareggiato nel derby con l’Audace Cerignola nell’ultimo impegno disputato. E’ terminato invece a reti bianche l’ultimo precedente di campionato disputato a Torre del Greco fra la Turris e il Monopoli, sfida datata 15 ottobre 2022.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Turris Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Per la Turris, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fasolino; Esempio, Maestrelli, Frascatore; Cum, Franco, Scaccabarozzi, Contessa; De Felice, Maniero, Burgio. Risponderà il Monopoli allenato da Francesco Tomei con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Perina; Ferrini, Fazio, Fornasier, Viteritti; Iaccarino, Piarulli, D’Agostino, Starita, Borello; Santaniello.

TURRIS MONOPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Turris Monopoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Turris con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.











