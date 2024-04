DIRETTA/ Turris Monterosi Tuscia video streaming tv: meglio i corallini nei precedenti (21 aprile 2024)

DIRETTA TURRIS MONTEROSI TUSCIA: I TESTA A TESTA

Dieci i capitoli della storia della diretta di Turris Monterosi Tuscia, sfida che nasce nelle categorie inferiori e che è continuata nella Serie C fino ai giorni nostri. Il computo totale dice che sono sei le vittorie per la squadra di Torre del Greco e due i pareggi, quindi le restanti due partite sono state vinte dalla formazione laziale. Impossibile non menzionare il 5-3 di due stagioni fa quando Giannone mise a segno una doppietta nel secondo tempo che ribaltò il vantaggio ottenuto dal Monterosi, per non dire del pareggio per 3-3 dello scorso dicembre dove Manero riuscì a salvare da una sconfitta il Monterosi con una doppietta negli ultimi minuti.

Video/ Latina Turris (1-2) gol e highlights: Pugliese decide la partita! (Serie C, 14 aprile 2024)

Vedremo se la Turris dopo il recente stato di forma riuscirà a ripetersi storicamente, oppure se dovremmo mettere un pallino nell’abaco della squadra laziale che sicuramente proverà ad approfittare di quanto visto finora dalla squadra campana. La diretta continua con i dati statistici, rimanete collegati. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Latina Turris (risultato finale 1-2): Pugliese riporta avanti i suoi! (Serie C, 14 aprile 2024)

DIRETTA TURRIS MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Turris Monterosi Tuscia si potrà seguire, come vale per tutte le partite del campionato di Serie C, usufruendo del proprio abbonamento alla pay tv satellitare, con Sky che ha dedicato quest’anno i canali di Sky Calcio alla trasmissione delle dirette di terza serie.

TURRIS MONTEROSI TUSCIA: I CORALLINI CI CREDONO

La diretta di Turris Monterosi Tuscia potrebbe essere un crocevia cruciale nella lotta salvezza, soprattutto per la Turris che tra le mura amiche dello stadio “Liguori” (fischio d’inizio alle ore 20.00) proveranno a costruire la permanenza in terza serie tanto faticosamente rincorsa nel corso della stagione. L’ultima vittoria sul Latina in trasferta ha confermato che i Corallini non hanno intenzione di mollare un centimetro nella corsa salvezza, pur restando al momento al quintultimo posto in classifica, a -1 dal Potenza e dalla salvezza diretta.

DIRETTA/ Monterosi Giugliano (risultato finale 3-1): Eusepi porta i tre punti! (Serie C, 13 aprile 2024)

Resta penultimo in classifica il Monterosi Tuscia, ma l’ultima vittoria interna contro il Giugliano è stata molto importante per i viterbesi, che ora possono essere sicuri di disputare almeno i play out, avendo mantenuto 7 punti di vantaggio sul Brindisi ultimo in classifica a due giornate dalla fine della regular season. Sarà importante ora tenere alti i ritmi per arrivare agli spareggi salvezza con la massima brillantezza possibile.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS MONTEROSI TUSCIA

La diretta Turris Monterosi Tuscia propone le probabili formazioni di un match che appare incerto, con le scelte dei due tecnici ipotizzabile sulla base delle ultime scelte operate in campionato. Per la Turris, Leonardo Menichini confermerà la scelta della difesa a tre e dell’utilizzo del trequartista con il suo 3-4-1-2. Marcone difenderà la porta dei corallini, poi spazio a Cocetta terzino destro, De Felice e Casarini centrali di difesa e Scaccabarozzi terzino destro, mentre la linea a quattro di centrocampo sarà quella con Contessa, Jallow, Panelli e Scaccani e Siega e Ricci sul fronte offensivo. La probabile formazione del Monterosi Tuscia vedrà le scelte del mister Cristiano Scazzola orientarsi verso un 3-5-2 con Forte in porta, quindi Sini, Piroli, Mbende nella difesa a tre; Bittante sulla fascia destra, Parlati, Gori e Fantacci si muoveranno centralmente e Crescenzi a sinistra nella linea dei cinque; tandem offensivo Eusepi-Rossi.

QUOTE, TURRIS MONTEROSI TUSCIA

Per chi avrà voglia di piazzare qualche scommessa su Turris Monterosi Tuscia, andiamo a dare una veloce scorsa alle quote proposte da Snai per l’incontro. Turris sulla carta favorita dai bookmaker, in caso di affermazione interna la quota è di 2.00, che sale a 3.30 in caso di pareggio. Per quanto riguarda l’eventuale successo esterno del Monterosi Tuscia, pagherà 3.20 volte l’importo scommesso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA