Diretta/ Turris Monterosi Tuscia streaming video tv: verifica corallina (Serie C)

DIRETTA TURRIS MONTEROSI TUSCIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Turris Monterosi Tuscia, in diretta mercoledì 15 marzo 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie C. Dopo due vittorie consecutive contro Foggia e Fidelis Andria in casa la Turris è tornata a scivolare in trasferta nell’ultima sfida disputata, subendo un tris in casa della Juve Stabia e vedendo accorciarsi le distanze verso le squadre che insidiano il settimo posto dei Corallini.

Diretta/ Juve Stabia Turris (risultato finale 3-0): tris e vittoria per Novellino

Verifica per la squadra di casa contro un Monterosi Tuscia che, pur perdendo le ultime due sfide contro Catania e Monopoli, resta a +5 sulla zona play out, anche se i viterbesi cercheranno di evitare un rilassamento che potrebbe far gettare alle ortiche quanto costruito finora. Nel match d’andata la Turris ha calato il tris in casa del Monterosi Tuscia, 1-3 firmato dalle reti per i Corallini di Santaniello, Giannone su rigore e Leonetti.

Diretta/ Monterosi Monopoli (risultato finale 0-1): decide il gol di Borrelli al 77'!

DIRETTA TURRIS MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Monterosi Tuscia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Turris Fidelis Andria (risultato finale 1-0): Leonetti per la vittoria

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS MONTEROSI TUSCIA

Le probabili formazioni della diretta Turris Monterosi Tuscia, match che andrà in scena allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Per la Turris, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perina, Manzi, Di Nunzio, Loreto, Ghislandi, Franco, Tascone, Zanoni, Giannone, Santaniello, Leonetti. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da Leonardo Menichini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alia; Verde, Borri, Rocchi, Cancellieri; Franchini, Parlati, Basit; Adamo, Costantino, Ekuban.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Turris Monterosi Tuscia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Turris con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Monterosi Tuscia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA