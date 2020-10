Diretta/ Turris Paganese (Serie C) streaming video tv: Corallini di nuovo in campo

DIRETTA TURRIS PAGANESE: DERBY CAMPANO!

Turris Paganese, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C nel girone C. I Corallini sono stati la rivelazione dell’avvio di campionato, finora, anche se sono già stati costretti a rinviare due partite. Dopo l’esordio rimandato per maltempo ad Avellino, la Turris non è riuscita a scendere in campo neppure nell’ultimo turno infrasettimanale, a causa dell’emergenza Covid-19 che ha colpito il Palermo e il rinvio della partita contro i siciliani imposto dalla ASL locale. La formazione campana riparte dunque con 10 punti in classifica e dal match contro un Paganese che in 6 partite disputate ha raccolto finora solo tre pareggi e tre sconfitte. Dopo la cinquina incassata a Vibo Valentia, mercoledì scorso i campani sono tornati almeno a muovere la classifica, con uno 0-0 interno contro la Virtus Francavilla di certo non esaltante, ma che ha almeno regalato un pizzico di fiducia dopo la pesane debacle in Calabria.

DIRETTA TURRIS PAGANESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Turris Paganese, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS PAGANESE

Le probabili formazioni di Turris Paganese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Liguori di Torre del Greco. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Franco Fabiano con un 4-3-3: Abagnale; Esempio, Rainone, Di Nunzio, Loreto; Fabiano, Signorelli, Franco; Giannone, Pandolfi, Da Dalt. Gli ospiti guidati in panchina da Alessandro Erra schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Campani; Sbampato, Schiavino, Cigagna; Mattia, Gaeta, Benedetti, Onescu, Squillace; Mendicino, Diop.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Turris Paganese secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa corallini partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,20, mentre poi si sale già a quota 3,10 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,20 volte la posta in palio in caso di successo dei campani per chi avrà puntato sul segno 2.



