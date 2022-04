Diretta/ Turris Paganese streaming video tv: corallini, basta un punto (Serie C)

DIRETTA TURRIS PAGANESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Turris Paganese, in diretta domenica 24 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valida per la 38^ giornata di Serie C. Ai Corallini basta un punto per blindare la qualificazione ai play off, che sembrava sicura a metà campionato ed è tornata in bilico dopo un girone di ritorno difficile, ma a +3 sulla Juve Stabia basterà un pari per arrivare almeno al decimo posto.

La Paganese invece sa già che dovrà affrontare il play out contro la Fidelis Andria, unico spareggio del girone dopo le retrocessioni di Catania e Vibonese. Campani che dovranno vincere almeno una partita, già sicuri di chiudere in classifica alle spalle dell’Andria. 1-1 tra Paganese e Turris all’andata, campani vincenti 0-3 il 25 ottobre 2020 nell’ultimo precedente disputato a Torre del Greco.

DIRETTA TURRIS PAGANESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Paganese è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS PAGANESE

Le probabili formazioni della diretta Turris Paganese, match che andrà in scena allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Per la Turris, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perina; Esempio, Di Nunzio, Manzi; Ghislandi, Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Longo, Leonetti. Risponderà la Paganese allenata da Gianluca Grassadonia con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Baiocco; Konate, De Santis, Celesia; Martorelli, Cretella, Bensaja, Zanini, Manarelli; Guadagni, Tommasini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Turris Paganese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Turris con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo della Paganese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











