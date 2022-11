Diretta Turris Pescara/ Streaming video Rai: il Delfino è lanciatissimo! (Serie C)

DIRETTA TURRIS PESCARA: IL DELFINO È FAVORITO!

Turris Pescara viene diretta dal signor Mario Saia, e si gioca alle ore 20:30 di lunedì 21 novembre: è il Monday Night nella 14^ giornata di Serie C 2022-2023, siamo nel girone C e il campionato di terza divisione ovviamente non si ferma nonostante siano già iniziati i Mondiali. Allo stadio Amerigo Liguori troviamo la seconda forza della classifica, un Pescara che ha saputo sorpassare il Crotone e tiene testa al dominante Catanzaro. Altro passo rispetto all’anno scorso (quando era nel girone B) anche se domenica scorsa c’è stata molta sofferenza nella vittoria interna contro l’Acr Messina, arrivata solo di misura.

La Turris invece è in crisi: non vince da sei giornate (5-3 sul campo del Monterosi), è passato un mese e mezzo e la classifica parla di una salvezza al momento risicata. Settimana scorsa è arrivato il ko contro la Gelbison, dunque per i corallini si tratta di riprendere la marcia per evitare guai peggiori, ma naturalmente la diretta di Turris Pescara, almeno sulla carta, non è la partita più adatta per farlo. Vedremo comunque cosa succederà sul terreno di gioco dell’Amerigo Liguori; nel frattempo facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni del match.

DIRETTA TURRIS PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Pescara viene fornita dalla televisione di stato, come tutti i posticipi di Serie C: l’appuntamento per il Monday Night è su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del vostro telecomando, e che vi permetterà di seguire la partita anche in mobilità grazie al sito ufficiale e l’app di Rai Play.

Naturalmente poi anche questo match sarà garantito in diretta streaming video dal portale Eleven Sports, come tutti gli altri di terza divisione: potrete decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO TURRIS PESCARA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS PESCARA

Nel 3-5-2 di David Di Michele per la diretta Turris Pescara potremmo vedere scelte molto simili a quelle dell’ultima partita: a protezione del portiere Perina giocheranno Frascatore, Di Nunzio e Manzi schierati in linea, un passo avanti per i due laterali che dovrebbero essere Boccia a destra e Contessa a sinistra, poi centrocampo con Ardizzone in cabina di regia coadiuvato da Andrea Gallo e Haoudi. Davanti, occhio alla possibilità di Giannone (utile anche per l’esterno, ma cambiando modulo) o Salvatore Longo; potrebbe tornare titolare anche Santaniello, anche se i due favoriti restano Leonetti e Riccardo Maniero.

Alberto Colombo gioca con l’albero di Natale: i due trequartisti potrebbero essere Kolaj e Cuppone anche se Desogus può essere confermato, davanti Vergani si gioca la maglia con Lescano, in mezzo invece Palmiero e Crecco reclamano spazio ma dovranno vincere la concorrenza di Aloi, Kraja e Gyabuaa, detto che anche per naturale turnover almeno uno di loro potrebbe essere titolare al Liguori. In difesa invece tutto confermato con Brosco e Boben a protezione del portiere Plizzari, gli esterni del Pescara per questa partita dovrebbero essere ancora una volta Cancellotti a destra e Alessandro Crescenzi sulla corsia mancina.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l'agenzia Snai ha fornito per la diretta Turris Pescara, partita valida per la 14^ giornata nel girone C di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare 3,60 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,30 volte l'importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo degli ospiti, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 1,97 volte la vostra giocata sulla partita.











