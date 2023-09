DIRETTA/ Turris Picerno (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, oggi 25 settembre 2023)

DIRETTA TURRIS PICERNO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta dell’incontro Turris Picerno presenta due formazioni che hanno iniziato bene il proprio campionato. La squadra di Torre del Greco si trova al momento in solitaria a 9 punti, alla luce di tre vittorie consecutive trascinata da un super Riccardo Maniero in grande spolvero. Le due formazioni si sono affrontate, nel corso della loro storia, in 8 occasioni. Il tabellino delle sfide, presenta al momento tre vittorie per i campani contro le altrettante collezionate dagli ospiti.

Le due sfide rimanenti sono terminate in parità. La sfida da segnalare è sicuramente quella del 2017 quando il Picerno vinse in casa della Turris con il risultato di 0-5, si trattava dell’undicesima giornata del girone H di serie D. La prima sfida in serie C fu quella del 2021 quando il Picerno ottenne il successo esterno in casa della Turris con il risultato di 0-1. Da quel momento la Turris si ottenne due vittorie e un pareggio nei confronti dei propri avversari. (Marco Genduso)

TURRIS PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Turris Picerno sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Turris Picerno in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TURRIS PICERNO: CAPOLISTA IN CASA!

Turris Picerno, in diretta alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 25 settembre 2023, si gioca per la quinta giornata del girone C di Serie C, il gruppo meridionale di cui proprio la Turris è attualmente una delle capolista. Per presentare la diretta di Turris Picerno possiamo infatti innanzitutto dare uno sguardo alla classifica, che per i padroni di casa campani della Turris parla di ben 10 punti conquistati nelle precedenti quattro giornate, anche se il primo pareggio è arrivato giovedì sera, con il pirotecnico 3-3 ottenuto a Messina dalla compagine campana.

Attenzione però anche al Picerno, perché pure i lucani hanno avuto un inizio di campionato decisamente positivo nel campionato di Serie C 2023-2024 con 7 punti. In questo caso, è stato proprio lo scorso turammo infrasettimanale a rendere molto migliore il giudizio, perché per il Picerno è arrivata la seconda vittoria ed è stato un perentorio 4-0 rifilato al Giugliano. Insomma, siamo davvero curiosi di osservare la partita fra queste due belle realtà del girone C di Serie C: chi farà meglio nella diretta di Turris Picerno?

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS PICERNO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Turris Picerno. I padroni di casa della Turris dell’allenatore Bruno Caneo potrebbero scendere in campo con il modulo 3-4-3 e con questi undici possibili titolari: in porta Fasolino; davanti a lui la retroguardia a tre composta da Cocetta, Miceli e Maestrelli; a centrocampo ecco invece il quartetto formato da Cum, Scaccabarozzi, Matera e Contessa; infine, il tridente offensivo potrebbe vedere in campo dal primo minuto Giannone, Maniero e Nocerino per la Turris.

La risposta degli ospiti del Picerno e del loro allenatore Emilio Longo potrebbe invece concretizzarsi nel modulo 4-2-3-1, che disegniamo con questi undici possibili titolari: in porta Summa; la difesa a quattro con Pagliai, Garcia, Allegretto e capitan Guerra; nel cuore della mediana del Picerno spazio a De Cristofaro e Gallo; infine, nel reparto offensivo potremmo vedere all’opera Ceccarelli, Albadoro e Graziani sulla linea della trequarti, a sostegno del centravanti Diop.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Turris Picerno. Partono favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 2,00, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di pareggio (naturalmente segno X), oppure a 3,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora stasera fosse il Picerno a vincere in trasferta.

