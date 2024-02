Diretta/ Turris Potenza (risultato finale 1-0): autogol di Hristov! (19 febbraio 2024)

DIRETTA TURRIS POTENZA (RISULTATO FINALE 1-0): AUTOGOL DI HRISTOV!

La partita sembra scivolare tranquillamente verso lo 0-0 ma alla fine è la Turris a trovare il colpo del ko. I Corallini si prendono l’intera posta con il gol partita realizzato da Hristov al 93′, autorete sfortunata col difensore del Potenza che devia di schiena nella propria porta un colpo di testa di Jallow, praticamente all’ultimo assalto per la Turris, che mette dunque in fila il terzo risultato utile consecutivo, capace di regalare grande fiducia per la classifica. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA TURRIS POTENZA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare in diretta Turris Potenza bisognerà sostenere l’abbonamento alla piattaforma Sky, la tv satellitare che detiene i diritti per questa stagione di Serie C con la quale potrete seguire tutto il campionato, previo l’acquisto del pacchetto calcio. In alternativa, con le medesime modalità potrete seguire la partita anche sulla piattaforma di streaming online NowTv.

D’AURIA SPRECA!

A inizio secondo tempo doppio cambio nel Potenza: Steffè lascia spazio a Maisto, Volpe prende il posto di Pace. Al 3′ non ha fortuna Caturano con un tentativo dal limite, quindi Nocerino manca il pallone da posizione molto invitante. Al 14′ assist di Nocerino e gran palla per D’Auria che spreca però calciando alto, quindi viene ammonito Volpe tra le fila dei lucani, che al 19′ sostituiscono Asencio con Castorani. (agg. di Fabio Belli)

CI PROVA D’AURIA

Al 28′ finisce a lato una potente conclusione di Casarini, quindi viene ammonito Steffé. Al 38′ chance per i Corallini con un calcio di punizione di D’Auria che finsice di poco a lato, quindi capovolgimento di fronte con Asencio vicino al gol per il Potenza. Ancora Turris al tiro al 44′ con Panelli ma il pallone si alza di poco sopra la traversa, quindi viene ammonito Saporiti prima dell’intervallo, col match ancora bloccato sul risultato a reti bianche. (agg. di Fabio Belli)

SACCANI PERICOLOSO

Ritmi bassi a inizio gara, al 12′ improvvisamente accelera la Turris con Jallow che crossa per Saccani, colpo di testa di poco a lato. Il Potenza si fa vedere invece in avanti col solito Caturano. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. TURRIS (3-4-3): Marcone; Maestrelli, Esempio, Panelli; Saccani, Casarini, Pugliese, Nicolao; Nocerino, Jallow, D’Auria. A disp.: Iuliano, Pagno, Serpe, Ricci, Cocetta, Clemente, Contessa, Franco, Onda, Siega, Scaccabarozzi, Cum, De Felice, Giannone, Pavone. All. Leonardo Menichini. POTENZA (3-5-2): Alastra; Verrengia, Hristov, Sbraga; Hadziosmanovic, Candellori, Saporiti, Steffè, Pace; Asencio, Caturano. A disp.: Cucchietti, Galiano, Armini, Maddaloni, Spaltro, Castorani, Schiattarella, Marchisano, Burgio, Petti, Maisto, Mazzeo, Rossetti, Volpe. All. Marco Marchionni. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA!

Sta davvero per cominciare la diretta di Turris Potenza, non ci resta altro da fare se non presentare i numeri statistici stagionali di campani e lucani finora nel girone C del campionato di Serie C. È una stagione sofferta per i padroni di casa della Turris, che troviamo a quota 25 punti perché finora hanno raccolto sei vittorie, sette pareggi e tredici sconfitte. La Turris ha 36 gol segnati, ma in difesa ne ha incassati addirittura 46, la differenza reti è ampiamente negative quindi e pari a -10 per la formazione di Torre Annunziata.

Campionato modesto d’altronde anche per il Potenza, che comunque fa meglio perché troviamo con otto vittorie, altrettanti pareggi e dieci sconfitte a quota 32 punti in classifica, con un equilibrio però al ribasso, come indica anche la differenza reti pari a -2, dal momento che i gol segnati dai lucani sono 30 mentre quelli al passivo arrivano a 32. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: cediamo allora senza indugio la parola ai protagonisti sul campo, perché ora comincia davvero la diretta di Turris Potenza! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TURRIS POTENZA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Turris Potenza vede affrontarsi due squadre che negli ultimi 5 incontri giocati hanno sempre dato spettacolo in campo. L’ago della bilancia in queste 5 sfide viene sorretto dai lucani con tre vittorie; le restanti due sfide hanno visto vincere in un’occasione i campani mentre nell’altra l’equilibrio. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella del 2022 terminata con la vittoria in trasferta dei rossoblù in casa dei campani con il risultato di 0-2. Ad andare in rete Romero e Guaita.

Gara successiva vinta ancora una volta dal Potenza grazie alle reti nel primo tempo firmate da Di Grazia e Emmausso. Terzo successo consecutivo dei lucani che porta la firma dell’esterno montenegrino Hadziosmanovic. L’unica vittoria della formazione campana risulta essere quella della gara di andata. Due reti nei primi 35 minuti con Giannone e D’Auria prima di lasciare spazio alla doppietta di Di Grazia. Nei minuti finali tre espulsioni in campo e una dalla panchina che portarono alla marcatura decisiva della partita con Maestrelli. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Siamo pronti a solcare il campo per la diretta Turris Potenza, fissata per oggi 19 febbraio alle ore 20:45, valida ovviamente per il 27º turno di Serie C. La squadra di Torre Del Greco si trova attualmente al 16º posto in classifica, con una stagione finora altalenante caratterizzata da sei vittorie, sette pareggi e 13 sconfitte. Nell’ultima gara, la Turris ha affrontato la Virtus Francavilla, terminando la partita con un pareggio senza reti, e ora cercherà di ritrovare il successo davanti ai propri tifosi.

Il Potenza invece occupa attualmente il 13º posto in classifica, con otto vittorie, otto pareggi e 10 sconfitte. Nell’ultimo match, il Potenza ha affrontato l’Avellino, terminando la partita con un pareggio per 2-2, una sfida davvero molto bella sotto il punto di vista dello spettacolo ma per il mister è stata l’ennesima prova che la squadra ha bisogno di più solidità difensiva.

TURRIS POTENZA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione alle probabili formazioni della diretta di Turris Potenza, incominciando dalla formazione casalinga dove sarà fondamentale il contributo di Pugliese, esterno destro con doti di inserimento e capacità di fornire supporto agli attaccanti con idee di scarico.

Per l’altra parte del campo invece, gli occhi saranno puntati sul duo d’attacco formato da Rossetti e Volpe. Questi giocatori si distinguono per potenza, specialmente in contropiede dove riescono spesso e volentieri a trovare la via del gol. Vedremo come se la caveranno con una difesa fisica e rocciosa come quella del Turris.

