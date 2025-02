DIRETTA TURRIS TRAPANI, PADRONI DI CASA GIA’ QUASI CONDANNATI

Sabato 8 febbraio 2025 è il giorno della diretta Turris Trapani con inizio alle ore 15:00. Allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco i corallini cercercheranno di evitare l’ennesima sconfitta, la quinta consecutiva in altrettante partite l’ultima delle quali rimediata in casa dell’Avellino, restando sempre in penultima posizione nel girone C con soli sei punti anche a causa dei ben undici punti di penalizzazioni inflitti dalla Federazione. Difficile immaginare che i campani possano avere la meglio su una compagine in lotta per un piazzamento definitivo in zona playoff.

Gli ospiti sono infatti in nona posizione avenvo conquistato trentacinque punti fino a questo momento della stagione 2024/2025, gli stessi di Catania e Picerno che vantano però una migliore differenza reti. Reduci dalla vittoria interna sul più quotato Potenza, i granata vogliono ritagliarsi un piazzamento certo nella parte più alta della classifica così da poter quantomeno sperare di potersi guadagnare la promozione nel campionato di Serie B per la prossima annata calcistica.

DIRETTA TURRIS TRAPANI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La possibilità di seguire la diretta Turris Trapani sarà garantita per gli abbonati di Sky. Tutti gli iscritti avranno dunque modo di vedere la gara in streaming tramite le solite modalità utilizzando l’applicazione di Sky Go, in attesa di novità riguardo alla messa in onda in televisione.

TURRIS TRAPANI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Difficile dire su chi potrebbe puntare di diverso rispetto all’ultima sconfitta mister Forziati per le probabili formazioni della diretta Turris Trapani e si va dunque ancora verso un 3-4-2-1 con Iuliano, Sabatino, Desiato, Parodi, Boli, Castellano, Morrone, Pugliese, Nocerino, Armiento e Porro. Più semplice invece ipotizzare la riconferma del modulo 4-3-3 con Ujkaj, Ciotti, Sabatino, Silvestri, Benedetti, Carriero, Carraro, Toscano, Ciuferri, Piovanello e Anatriello per il tecnico Torrente visto il successo ottenuto nella passata giornata di campionato con questo schieramento.

DIRETTA TURRIS TRAPANI, LE QUOTE

Per la diretta Turris Trapani ci affidiamo a Pokerstars e alle sue quote per identificare il possibile esito della gara, la vittoria del Turris ha una quota estremamente elevata, 14.00 he dimostra come sia difficile, se non impossibile, la sua vittoria finale, diverso invece il valore assegnato alla quota riguardante la vittoria del Trapani dato a 1.11, il pareggio invece ha una quota più intermedia assegnata a 7.00