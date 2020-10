Diretta/ Turris Virtus Francavilla, streaming video e tv: quale risultato? (Serie C)

DIRETTA TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA: SFIDA EQUILIBRATA

Turris Virtus Francavilla, diretta dal signor Lovison di Padova, sarà una sfida in programma per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C, in programma domenica 4 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Liguori di Torre del Greco. Sarà il vero e proprio esordio dei Corallini tra i professionisti, visto che il maltempo ha fatto saltare il match della prima giornata previsto ad Avellino. Si tratta comunque di un appuntamento importante per una squadra che mancava molto tempo dalla Serie C frequentata invece in passato per trent’anni consecutivi. I pugliesi dalla loro cercheranno di riscattare l’amara sconfitta nel derby pugliese contro il Bari, mezz’ora shock contro tre gol degli avversari che hanno compromesso l’incontro, a nulla sono serviti ai ragazzi di Trocini i gol messi a segno da Perez e Franco che hanno fissato il punteggio 2-3: sconfitta meno pesante, ma comunque la Virtus dovrà cercare in Campania i primi punti della sua stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Turris Virtus Francavilla, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Turris e Virtus Francavilla. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Fabiano con un 4-3-3: Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini, Esempio; Fabiano, Signorelli, Franco; Giannone, Persano, Romano. Gli ospiti guidati in panchina da Bruno Trocini affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Crispino; Celli, Delvino, Caporale; Giannotti, Franco, Castorani, Zenuni, Nunzella; Ekuban, Perez.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Turris Virtus Francavilla grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2.45, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,10, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2,85 la posta scommessa.



