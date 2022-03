Diretta Turris Virtus Francavilla/ Streaming video tv: sfida ad alta quota (Serie C)

DIRETTA TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA: CHI SI RIALZA?

Turris Virtus Francavilla, in diretta dallo stadio Amerigo Liguori alle ore 14:30 di giovedì 31 marzo, si gioca per la 34^ giornata nel girone C della Serie C 2021-2022: la partita era originariamente in programma domenica, ma i casi di positività all’interno del gruppo corallino hanno portato alla decisione di spostarla di qualche giorno. Nel frattempo si deve ritrovare la Turris, che dovrà completare il match di Campobasso ma intanto ha perso le ultime tre partite in cui non ha mai segnato, e ora rischia seriamente di perdere una qualificazione ai playoff che sembrava cosa fatta, e anche con ottima posizione nella griglia.

Giocherà la post season la Virtus Francavilla, ma anche i pugliesi possono recriminare: nell’ultimo turno hanno incredibilmente perso in casa contro il Picerno e non sono così riusciti a tenere il passo delle prime, la qualificazione diretta alla fase nazionale potrebbe sfuggire di mano e dunque si tratta di riprendere immediatamente la marcia. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Turris Virtus Francavilla; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Turris Virtus Francavilla non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita, salvo variazioni di palinsesto, non viene fornita dalla televisione satellitare e dunque l’unico modo che avrete per seguirla è quello di rivolgervi al portale Eleven Sports, che come ormai noto è la casa della Serie C e sul suo portale fornisce anche contenuti speciali come gli highlights del match. La visione di Turris Virtus Francavilla sarà in diretta streaming video: potrete scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo match, con prezzo fissato (salvo eccezioni) all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA

Nella diretta Turris Virtus Francavilla Bruno Caneo non dovrebbe prescindere dal suo meraviglioso tridente offensivo: Giannone, Santaniello e Leonetti hanno segnato 10 gol a testa e insieme hanno portato alla causa i due terzi delle reti complessive dei corallini. A centrocampo potremmo rivedere Bordo (favorito su Daniele Franco) e Tascone con il supporto di Nunziante e Varutti che agiranno dalle corsie laterali; nella difesa a tre Sbraga e Malick Lame contendono una maglia a Zanoni e Manzi, verso la conferma Di Nunzio così come ovviamente il portiere Perina.

Roberto Taurino schiera la Virtus Francavilla con un modulo quasi speculare: in porta va Nobile, davanti a lui linea difensiva composta da Idda, Delvino e Gianfreda mentre i due esterni si alzano a centrocampo e dovrebbero nuovamente essere Pierno e Ingrosso. Dubbi nel settore di mezzo con Domenico Franco e Carella che insidiano Toscano e Prezioso; Mastropietro si gioca il posto sulla trequarti con Maiorino che questa volta potrebbe scalzarlo, il tandem offensivo potrebbe prevedere Danilo Ventola in luogo di Patierno con la conferma di Leonardo Pérez, ma attenzione anche a Tulissi.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a scoprire le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico sulla diretta Turris Virtus Francavilla. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra corallina vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,55 volte quanto messo sul piatto; il segno X è quello per il pareggio e porta in dote una vincita corrispondente a 3,00 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione esterna dei pugliesi, il guadagno sarebbe equivalente a 2,80 volte l’importo che avrete investito con questo bookmaker.

