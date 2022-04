Diretta/ Turris Virtus Francavilla streaming video tv: verifica play off (Serie C)

DIRETTA TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA: SFIDA EQUILIBRATA!

Turris Virtus Francavilla, in diretta mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco sarà una sfida valevole per il recupero della 34^ giornata di Serie C. Verifica play off per due formazioni che puntano a partecipare alla post season: ne è certa la Virtus Francavilla, pur nel caos della classifica del girone C scaturita dal caso Catania, con i pugliesi reduci per giunta dal ko in casa del Monterosi Tuscia.

Dall’altra parte la Turris è caduta anche nell’ultimo match casalingo contro il Potenza e sembra ora vedersi sfuggire un obiettivo che pareva blindato, con i Corallini che per la seconda stagione consecutiva hanno vissuto un girone di ritorno estremamente problematico contrapposto a un’eccellente partenza. Nel match d’andata la Turris ha espugnato il campo della Virtus Francavilla, imponendosi con il punteggio di 1-2.

DIRETTA TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Virtus Francavilla non è una di quelle disponibili per questo recupero di campionato: l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della diretta Turris Virtus Francavilla, match che andrà in scena allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Per la Turris, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perina; Manzi, Di Nunzio, Loreto; Pavone, Tascone, Franco, Finardi, Varutti; Giannone, Leonetti. Risponderà la Virtus Francavilla allenata da Roberto Taurino con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Nobile; Delvino, Gianfreda, Idea; Carella, Prezioso, Franco, Pierno; Perez, Mastropietro; Patierno.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Turris Virtus Francavilla all’Amerigo Liguori di Torre del Greco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Turris con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











