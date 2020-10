Diretta/ Turris Viterbese (Serie C) streaming video e tv: etruschi dopo la beffa

DIRETTA TURRIS VITERBESE: OSPITI IN CERCA DI RISCATTO

Turris Viterbese, diretta dal signor Vergaro di Bari, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C nel girone C, in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 18.30 presso lo stadio Liguori. La formazione di Torre del Greco ha esordito nel migliore dei modi in occasione del ritorno in Serie C dopo quasi vent’anni. Corallini vincenti di misura contro la Virtus Francavilla grazie a una rete messa a segno da Giannone nel primo tempo, una partita e una vittoria per i campani che avevano visto rinviato il primo match sul campo dell’Avellino. Gli etruschi tornano in campo dopo la beffa subita sabato scorso proprio contro l’Avellino, un match equilibrato e ben giocato dai gialloblu che è stato però risolto da un gol al novantesimo minuto messo a segno da D’Angelo, che ha costretto la Viterbese dunque a una sconfitta bruciante e ormai inaspettata per come si era messa la partita.

DIRETTA TURRIS VITERBESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Turris Viterbese, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS VITERBESE

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Turris e Viterbese. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Fabiano con un 4-2-3-1: Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini, Esempio; Fabiano, Signorelli, Franco; Giannone, Persano, Romano. Gli ospiti guidati in panchina da Agenore Maurizi affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 3-5-1-1 come modulo di partenza: Daga; Bianchi, Mbende, Baschirotto; Simonelli, Bezziccheri, Salandria, Menghi, Urso; Bensaja; Rossi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Turris Viterbese grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,35, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,10, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2,95 la posta scommessa.



