DIRETTA/ Turris Viterbese (risultato 0-1) video streaming tv: la sblocca Marotta!

DIRETTA TURRIS VITERBESE (0-1): LA SBLOCCA MAROTTA

Gli equilibri del match tra Turris e Viterbese cambiano pochi minuti dopo il fischio d’inizio. Al 3′ è Marotta a portare avanti i gialloblù sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Barillà. La palla arriva sul secondo palo, D’uffizi ci arriva di testa e riesce a metterla dentro. Dopo una serie di batti e ribatti, Marotta arriva sulla palla e la mette alle spalle di Fasolino, sbloccando la gara dopo appena 3 minuti. Dopo la rete, si abbassa però la squadra ospite mentre la Turris prende spazio e prova a pareggiarla. Al 30′ l’occasione più grande è per Franco, che riceve al limite dell’area e ci prova col sinistro, con la palla di poco alta sopra la traversa. (agg. JC)

DIRETTA TURRIS VITERBESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Inizia la sfida tra Turris e Viterbese, valida per la 37esima giornata di campionato. Le due formazioni, impegnate nel girone C di Serie C, si sfidano a partire dalle 17.30. In attesa di capire chi riuscirà a spuntarla tra la squadra di Fontana e quella di Lopez, vediamo le formazioni ufficiali. TURRIS (3-4-2-1): Fasolino; Di Nunzio, Miceli, Frascatore; Rizzo, Franco, Maldonado, Contessa; Giannone, Guida; Maniero. A disp.: Perina, Antolini, Vitiello, Boccia, Finardi, Ercolano, Acquadro, Taugoredeau, Schirò, D’Alessandro, Longo, Haoudi, Primicile; All. Gaetano Fontana. VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Monteagudo, Ricci, Riggio; Nesta, Megelaitis, Semenzato, Barillà, Devetak; D’uffizi, Marotta. A disp. Dekic, Rabiu, Ingegneri, Polidori, Chicarella, Capparella, Mbaye, Pavlev, Marenco, Montaperto, Mastropietro. All. Giovanni Lopez.

DIRETTA TURRIS VITERBESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, la diretta di Turris Viterbese comincia: ma prima diamo uno sguardo alle statistiche per capire che cosa ci potremmo attendere nella partita del girone C di Serie C 2022-2023 che si disputa oggi pomeriggio. Per i padroni di casa campani della Turris ci sono 40 punti in classifica, raccolti mediante dieci vittorie, altrettanti pareggi e sedici sconfitte, con 38 gol all’attivo e invece 51 sul groppone, che portano a -13 il valore della differenza reti stagionale per la Turris.

Per gli ospiti laziali della Viterbese tuttavia la situazione è ancora più critica perché ci sono appena 30 punti in classifica, raccolti mediante sette vittorie, undici pareggi e diciotto sconfitte e anche un -2 di penalizzazione, con 32 gol all’attivo e invece 49 sul groppone, che portano a -17 il valore della differenza reti stagionale per la Viterbese. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché a parlare dovrà essere solamente il campo: Turris Viterbese infatti finalmente comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TURRIS VITERBESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Viterbese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Turris Viterbese sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TURRIS VITERBESE, I PRECEDENTI

Manca sempre meno alla diretta di Turris Viterbese e allora adesso ne approfittiamo per andare a curiosare nella storia di questa partita. I precedenti a dire il vero non sono molti, per la precisione appena sei, dei quali i primi due risalgono agli anni Novanta mentre gli ultimi quattro sono tutti dal 2020 in poi, compresa una partita disputata per la Coppa Italia di Serie C.

I numeri ci parlano dell’importanza del fattore campo (ancora zero vittorie in trasferta) e di una superiorità abbastanza netta da parte della Viterbese, che ha infatti collezionato ben tre vittorie, concedendo solamente due pareggi più un successo alla Turris, che ricorda quindi con piacere la vittoria ottenuta mercoledì 7 ottobre 2020. Da allora sono state giocate altre tre partite e il bilancio è di due vittorie per la Viterbese e un pareggio, con il segno X che è arrivato domenica 11 dicembre scorso con il risultato di 1-1 nella partita del campionato in corso della Serie C 2022-2023. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TURRIS VITERBESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Turris Viterbese, in diretta alle ore 17.30 di domenica 16 aprile 2023 allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, è una gara valida per la 37° giornata del girone C di Serie C. Ci si gioca tantissimo in ottica salvezza questo pomeriggio tra due squadre reduci da un periodo tra luci e ombre.

La Turris è quindicesima con 40 punti, a +2 sulla zona playout. I biancorossi hanno raccolto sin qui dieci vittorie, dieci pareggi e sedici sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 0-1 contro l’Avellino. La Viterbese, invece, condivide l’ultimo posto con la Fidelis Andria a quota 30 punti, frutto di sette vittorie, undici pareggi e diciotto sconfitte. Nell’ultima giornata la sconfitta per 0-1 nel derby contro il Monterosi Tuscia.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS VITERBESE

Qualche dubbio da valutare per gli allenatori di Turris e Viterbese, è tempo di andare a snocciolare le probabili formazioni del match. Partiamo dai campani, il modulo è il 3-5-2: Fasolino, Zampa, Miceli, Frascatore, Rizzo, Haoudi, Franco, Acquadro, Contessa, Giannone, Maniero. Passiamo adesso ai laziali, il modulo anche in questo caso è il 3-5-2: Bisogno, Ingegneri, Ricci, Riggio, Pavlev, Megelaitis, Semenzato, Mastropietro, Devetak, Jallow, Marotta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Turris favorita sulla Viterbese secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie a Goldbet: la vittoria della Turris è a 2,20, il pareggio è a 3,10, mentre il successo della Viterbese è a 3,05. L’Under 2,5 è a 1,57, mentre l’Over 2,5 è a 2,20. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 1,91 e a 1,78.











