Diretta/ Twente Venezia streaming video tv: prosegue il tour olandese (amichevole)

DIRETTA TWENTE VENEZIA: ALTRO TEST IMPEGNATIVO!

Twente Venezia, in diretta martedì 3 agosto 2021 alle ore 15.00 presso il Grosch De Veste di Enschede, sarà una sfida amichevole, la seconda nel tour olandese che i lagunari stanno affrontando in questa estate. Nel primo match la formazione allenata da Paolo Zanetti ha ottenuto una vittoria sul campo dell’Utrecht per 2-3, quindi la tournée si chiuderà con un match in casa del Groningen. Contro l’Utrecht il Venezia ha già dimostrato un carattere non indifferente, ribaltando uno svantaggio di due reti, maturato dopo una doppietta di Gustafson, con i gol di Forte, Aramu e Di Mariano che hanno completamente capovolto la situazione. Vincere in rimonta a questo punto della stagione è sempre particolarmente importante, la condizione fisica deve crescere ancora ma il Venezia ha già fatto vedere buone cose contro un avversario già avanti nella preparazione e che aveva terminato al sesto posto la scorsa Eredivisie olandese. Il Twente ha invece chiuso lo scorso campionato in decima posizione e dunque il test per il Venezia potrà essere di pari livello, se non leggermente più agevole.

Risultati Champions league/ Diretta gol live score: 3^ turno qualificazione

DIRETTA TWENTE VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

C’è una buona notizia circa la diretta tv di Twente Venezia: la partita sarà infatti trasmessa su Sportitalia, e dunque rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti al numero 60 del digitale terrestre. Per quanto riguarda la possibilità di diretta streaming video, basterà consultare senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

RISULTATI CALCIO/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: si comincia con Messico Brasile!

PROBABILI FORMAZIONI TWENTE VENEZIA

Le probabili formazioni di Twente Venezia, match che andrà in scena al Grosch De Veste di Enschede. Per il Twente, Ron Jans schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Unnerstall, Bosch, Cleonise, Ilic, Menig, Oosterwolde, Propper, Smaal, Troupee, Van Wolfswinkel, Zerrouki. Risponderà il Venezia allenato da Paolo Zanetti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni; Schnegg; Heymans, Crnigoj, Peretz; Aramu, Forte, Johnsen.

LEGGI ANCHE:

Olivier Giroud: "Io e Ibra possiamo coesistere"/ "Un onore giocare nel Milan"

© RIPRODUZIONE RISERVATA