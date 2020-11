Diretta Tyson vs Jones jr/ Streaming video tv: il risultato del ritorno di Iron Mike

Tyson vs Jones jr, in diretta nella notte italiana dallo Staples Center di Los Angeles, è sicuramente uno dei match di boxe più attesi dell’anno. Nella casa dei Lakers entreranno infatti due campioni che hanno fatto la storia del pugilato, anche se decisamente stagionati, e di certo spicca il ritorno sul ring di Mike Tyson, dal momento che la sua assenza durava da ben 15 anni: l’ultimo match di Iron Mike era infatti stata nel 2005 una sconfitta contro l’irlandese McBride. Tyson fa sempre notizia e suscita interesse anche se ormai ha 54 anni e non combatteva appunto da 15. D’altro canto, va detto che pure l’avversario non è più un ragazzino, perché sarà Roy Jones Jr, pluricampione del mondo in diverse categorie di peso tra gli anni Novanta e Duemila, oggi 51enne. Dunque un match di boxe in cui l’età dei due pugili tocca la tripla cifra: sarà spettacolo o solo una rimpatriata piuttosto mesta? Intanto va detto che questa domanda ha acceso i riflettori dell’interesse generale, anche perché Mike Tyson ha dichiarato: “Mi sento meglio di quanto mi sia mai sentito in vita mia”. L’evento si disputerà sulla distanza delle otto riprese da due minuti e la diretta di Tyson vs Jones jr sarà il match clou di una serata che vedrà altre sfide precedere l’attesissimo match: i due dovrebbero salire sul ring non prima delle ore 5.30 italiane del mattino di domenica 29 novembre.

DIRETTA TYSON VS JONES JR STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE L’INCONTRO

Tyson vs Jones jr in diretta tv sarà disponibile in pay per view su Sky Primafila con la possibilità di acquistare a 9.99 € il match live e anche gli incontri di contorno fin dalle ore 3.00 della notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre, oltre all’accesso alle repliche sul canale Sky Sport 262 dal 29 novembre al 2 dicembre (alle ore 12.00, 16.00, 20.00). Disponibile anche l’acquisto su Sky on demand in diretta streaming video, sempre al costo di 9.99 €. La telecronaca sarà di Mario Giambuzzi, affiancato dal commento tecnico di Francesco Damiani.

DIRETTA TYSON VS JONES JR: IL CONTESTO

La diretta di Tyson vs Jones jr dunque attira l’interesse anche se sono passati ben trentaquattro anni praticamente esatti dal 22 novembre 1986, quando sul ring dell’Hilton di Las Vegas Mike Tyson conquistava la corona WBC dei pesi massimi battendo Trevor Berbick in meno di due round e diventando il più giovane campione mondiale dei pesi massimi della storia della boxe a soli 20 anni, 4 mesi e 22 giorni. Quando sul ring dello Staples Center di Los Angeles lo speaker urlerà a gran voce il nome che ha entusiasmato gli appassionati, sembrerà di tornare nel passato – e il rischio in effetti c’è, che si tratti solo di una “operazione nostalgia” tra due pugili che hanno entrambi superato i 50 anni, a maggior ragione per chi come Iron Mike è fermo da addirittura 15 anni, mentre Roy Jones jr ha combattuto fino al 2018 e questo ovviamente potrebbe essere un vantaggio per il più giovane dei due. Ammirare ancora Tyson sul ring sarà comunque per tanti tifosi e appassionati un regalo inatteso: se all’altezza delle aspettative, lo scopriremo presto…

© RIPRODUZIONE RISERVATA