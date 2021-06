DIRETTA/ Ucraina Austria video streaming tv: terzo incrocio, il primo “ufficiale”

DIRETTA UCRAINA AUSTRIA: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Ucraina Austria, possiamo fare un tuffo nella storia della partita che oggi si gioca per gli Europei 2020. Naturalmente bisogna considerare che l’Ucraina è indipendente solo dalla fine dell’Unione Sovietica, inoltre curiosamente non era mai successo prima di oggi che Ucraina e Austria si affrontassero in un contesto ufficiale – qualificazioni oppure fase finale di eventi come Mondiali, Europei o di recente anche Nations League. Di conseguenza si contano solamente due precedenti, entrambi tuttavia in partite amichevoli e giocate nello spazio di poco più di sei mesi tra martedì 15 novembre 2011 e venerdì 1° giugno 2012. Nel primo caso si giocò in Ucraina e vinsero per 2-1 i padroni di casa; nella seconda sfida invece appuntamento in Austria e vittoria per 3-2 dei padroni di casa. Dunque una vittoria per parte, nessun pareggio e quattro gol segnati a testa. Perfetta parità, oggi l’equilibrio porterà a un pareggio oppure la partita di Bucarest porterà in vantaggio una Nazionale nel testa a testa? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA UCRAINA AUSTRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ucraina Austria, e vale per tutte le partite degli Europei 2020, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: è infatti Sky che si occupa dell’intera programmazione del torneo, dunque gli abbonati avranno accesso alle immagini attraverso il loro decoder e, in assenza di un televisore, potranno seguire il match anche grazie al servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivabile con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

UCRAINA AUSTRIA: OGGI SI DECIDE L’AVVERSARIO DELL’ITALIA…

Ucraina Austria, in diretta lunedì 21 giugno 2021 alle ore 18.00 presso l’Arena Nationala di Bucarest, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Euro 2020. Obiettivo Italia per le due formazioni che si giocheranno il secondo posto nel girone alle spalle dell’Olanda. Al momento la classifica per la differenza reti premia la formazione allenata da Shevchenko, che dunque con un pareggio sarebbe sicura della seconda piazza e di affrontare sabato prossimo a Wembley gli Azzurri. Un pari sarebbe comunque soddisfacente anche per gli austriaci che a 4 punti avrebbero ottime possibilità di ripescaggio tra le 4 migliori terze, ma ci sarebbe comunque da aspettare con un pizzico di apprensione. L’Austria dopo aver battuto la Macedonia del Nord è stata protagonista di una prova un po’ opaca contro l’Olanda: l’Ucraina aveva rimontato invece 2 gol agli Orange prima di farsi beffare nel finale, per poi superare l’ostacolo Macedone prendendosi quel gol segnato in più rispetto agli austriaci che potrebbe significare tutto in chiave secondo posto. Entrambe le squadre devono però registrare le difese, decisamente troppo allegre in questa prima fase di Euro 2020.

EURO 2020, PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA AUSTRIA

Le probabili formazioni della sfida tra Ucraina e Austra presso l’Arena Nationala di Bucarest. Gli ucraini allenati da Andriy Shevchenko scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko. Risponderà la formazione austriaca guidata in panchina da Franco Foda con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Bachmann; Lienhart, Alaba, Hinteregger; Lainer, Laimer, Schlager, Ulmer; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

UCRAINA AUSTRIA QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Ucraina Austria possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai per questa sfida di Euro 2020: vale 3,35 il segno 1 su cui puntare per la vittoria della nazionale nordica, mentre per il segno X che identifica il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 1,95 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2, che è quello da giocare per l’affermazione dei belgi, porta in dote una vincita corrispondente a 3.85 volte la cifra investita con questo bookmaker.



