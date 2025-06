DIRETTA UCRAINA DANIMARCA U21 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Possiamo accomodarci per la diretta Ucraina Danimarca U21, ma prima facciamo un focus sui precedenti che davvero non mancano: ne contiamo 12 dal 2001 a oggi, bilancio tra l’altro in totale equilibrio con quattro vittorie a testa e tre pareggi. Questo sarà il secondo incrocio nella fase finale degli Europei: ne avevamo avuto uno nel 2006, in quel caso la vittoria era andata all’Ucraina che aveva fatto fruttare i gol di Ruslan Fomin e Artem Milevskiy, che ai tempi prometteva tantissimo ma poi si era perso per strada, per la Danimarca temporaneo pareggio ad opera di Thomas Kahlenberg.

Ucraina che ha vinto anche l’episodio più recente, 3-2 in un’amichevole del marzo 2023; le due nazionali si sono poi affrontate in due occasioni nelle qualificazioni al torneo continentale, qui abbiamo tre vittorie della Danimarca e un pareggio, ma questi dati rischiano di contare poco rispetto alla partita con cui si apre il giovedì di gare agli Europei Under 21 2025 perché il contesto è diverso, e in certi casi è passato troppo tempo. Sia come sia lasciamo che finalmente a parlare sia il terreno di gioco, perché ci siamo davvero: la diretta Ucraina Danimarca U21 ci fa compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA UCRAINA DANIMARCA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Ucraina Danimarca aprirà la seconda giornata di Europei U21 giovedì 12 giugno alle ore 18 e sarà visibile gratuitamente in streaming tramite la piattaforma Rai Play, la quale trasmetterà in esclusiva tutti i match di questo Campionato Europeo.

UCRAINA DANIMARCA, SFIDA EQUILIBRATA

La Diretta Ucraina Danimarca sarà la prima cartolina del Gruppo D dell’Europeo Under-21, aprirà la seconda giornata di Europeo U21 e potrebbe rivelarsi già decisiva. l’appuntamento di giovedì 12 giugno alle 18:00 infatti promette scintille. Gli ucraini, semifinalisti della scorsa edizione, arrivano a Prešov con la fiducia di chi ha chiuso il proprio girone di qualificazione a un solo punto dall’Inghilterra campione in carica, vincendo otto gare su otto prima di fermare anche Portogallo e Italia in rimonta, e addirittura piegare la favoritissima Spagna in amichevole. Nonostante il cambio di panchina e il turnover inevitabile delle squadre giovanili, la nazionale gialloblù sembra aver trovato un’identità solida e coraggiosa.

La Danimarca, assente nel 2023 torna nella fase finale di un Europeo U21 per la prima volta dal 2013. Le due squadre, dando per favoritissima l’Olanda, si contenderanno il secondo posto del girone, sarà perciò necessario iniziare con una vittoria. I precedenti recenti sorridono all’Ucraina, vittoriosa 3-2 nell’amichevole del marzo 2023, mentre i danesi inseguono un successo che manca dall’ottobre 2024.

UCRAINA DANIMARCA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Ucraina Danimarca. Per i gialloblu scelto un 4-2-3-1 con Neshcheret in porta; Kuzyk, il capitano Batagov, Kozik e Krupskyi in difesa a coprire la mediana a due formata da Yatsyk e Varfolomeev. Spazio alla fantasia sulla trequarti con Bragari sulla sinistra, Kvasnytsya sulla destra e Fedor dietro l’unica punta Viunnyk.

La Danimarca dovrebbe rispondere con un 4-3-3. Tra i pali Jungdal davanti a una coppia di centrali italianissima formata dal giovane in forza alla Lazio Provstgaard e il giocatore dell’Udinese Thomas Kristensen, sulle fasce agiranno i due terzini Jelert e Gaaei. In mediana spazio a Jorgensen, Chukwuani e Sorensen. Infine in avanti il tridente sarà formato da Bischoff sulla sinistra, Boving sulla desta e Kjerrumgaard al centro.

DIRETTA UCRAINA DANIMARCA, LE QUOTE

La diretta Ucraina Danimarca si prospetta come una sfida equilibrata secondo i bookmakers, fra due squadre che sostanzialmente si equivalgono. Secondo i principali siti di scommesse la vittoria dell’Ucraina è data a circa 2.90, leggermente più probabile il trionfo danese, quotato 2.30. L’opzione meno battuta sembrerebbe essere quella del pareggio, poco utile ad entrambe le squadre, dato a 3.50.