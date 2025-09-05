Diretta Ucraina Francia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per le qualificazioni Mondiali 2026.

DIRETTA UCRAINA FRANCIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Ucraina Francia è dietro l’angolo, possiamo allora raccontare di 12 precedenti e va citata subito l’unica vittoria della nazionale ucraina, nell’andata del playoff per i Mondiali 2014 con le reti di Roman Zozulya e Andriy Yarmolenko. Successo anche inutile: quattro giorni dopo a Saint Denis la Francia aveva ribaltato tutto, con una clamorosa doppietta di Mamadou Sakho (impiegato anche per la squalifica di Laurent Koscienly) e in mezzo il timbro di Karim Benzema. Una grande delusione per l’Ucraina, che sette anni dopo aveva ritrovato la Francia in amichevole uscendone con le ossa rotte: addirittura 7-1.

Doppietta di Olivier Giroud, reti di Eduardo Camavinga, Corentin Tolisso, Kylian Mbappé e Antoine Griezmann, autorete di Vitaliy Mykolenko; nelle qualificazioni ai Mondiali 2022, in cui i Bleus hanno raggiunto la finale, è terminata 1-1 in entrambe le occasioni (a Kiev reti di Mykola Shaparenko e Anthony Martial) e forse l’Ucraina metterebbe la firma perché si ripetesse questo scenario, la realtà dei fatti ce la darà il terreno di gioco tra qualche istante e nel corso della serata, infatti è davvero tutto pronto e noi possiamo metterci comodi per seguire con estremo interesse la diretta Ucraina Francia per le qualificazioni Mondiali 2026, il match prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA UCRAINA FRANCIA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Ucraina Francia l’appuntamento in tv è su Sky Sport Max, quindi riservato agli abbonati del satellite che avranno la diretta streaming video su Sky Go, in alternativa anche Now Tv.

ECCO L’ESORDIO DEI BLEUS!

La diretta Ucraina Francia ci presenta finalmente, alle ore 20:45 di venerdì 5 settembre 2025, l’esordio dei Bleus nel girone D delle qualificazioni Mondiali 2026; a dire il vero bisogna dire che tutto il girone inizia questa sera, proprio perché la Francia ha centrato la semifinale di Nations League (arrivando poi terza).

Di conseguenza è stata inserita in un gruppo da quattro nazionali; le altre sono Azerbaijan e Islanda e questo fa di Didier Deschamps il grande favorito per la qualificazione diretta, ricordando che la sua Francia ha vinto i Mondiali nel 2018 e quattro anni dopo è caduta solo ai rigori nella seconda finale consecutiva.

L’Ucraina poi è costretta a giocare in campo neutro le sue partite casalinghe; stasera siamo in Polonia, alla Tarczynski Arena di Wroclaw, e chiaramente questo è un fattore che incide su una nazionale che comunque può ambire al playoff.

Da qui scopriremo poi se tornerà a giocare la fase finale di un Mondiale a distanza di 20 anni; nel frattempo noi ci accomodiamo per seguire insieme la diretta Ucraina Francia, e prima che la partita prenda il via possiamo anche fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due CT quando tra poco si comincerà a giocare.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA FRANCIA

C’è forse qualche dubbio sul modulo da parte di Sergiy Rebrov, che per la diretta Ucraina Francia ha in mente soprattutto il 4-2-3-1; Lunin viene protetto da due centrali che sono Zabarniy – che incrocia alcuni dei nuovi compagni nel Psg – e Matviennko con Tymchyk e Mykhaylichenko da terzini, Zinchenko dovrebbe invece alzarsi sulla mediana per fare la mezzala in compagnia di Mykhaylenko e Shaparenko, nel tridente invece può trovare spazio da esterno il talento di Sudakov, a destra uno tra Zubkov e Tsygankov e come prima punta bel ballottaggio tra Yaremchuk, comunque favorito, e Gutsulyak.

Nella Francia chiaramente tante alternative: in difesa Koundé e Theo Hernandez dovrebbero correre sulle fasce con Ibrahima Konaté e Upamecano centrali davanti a Maignan, a centrocampo Rabiot è come sempre una soluzione che Deschamps percorre ma, con Manu Koné e Tchouaméni, per il nuovo acquisto del Milan diventa più complicato trovare spazio. Davanti poi sono in tanti: Mbappé occupa il ruolo di centravanti e lo “scippa” a Ousmane Dembélé che dunque si posizionerebbe largo, con lui uno tra Doué e Barcola in un testa a testa vivo anche nel Psg, mentre Olise si dovrebbe prendere la maglia restante.

UCRAINA FRANCIA: QUOTE E PRONOSTICO

All’interno della diretta Ucraina Francia è giusto parlare delle quote che la Snai ha emesso per un pronostico sulla partita, con il segno 2 che vale 1,35 volte la giocata e quindi fa dei Bleus i favoriti; per contro il segno 1 che regola il successo ucraino vi farebbe guadagnare 8,25 volte quello che avrete messo sul piatto, poi possiamo ancora parlare dell’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X e che vi garantirebbe una vincita equivalente a 4,60 volte la somma messa sul piatto.