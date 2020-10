Diretta/ Ucraina Germania (Nations League), streaming video Tv: facile per i tedeschi

DIRETTA UCRAINA GERMANIA: SFIDA IMPOSSIBILE PER SHEVA!

Ucraina Germania, sabato 10 ottobre 2020 alle ore 20.45, sarà un match valevole per la terza giornata della UEFA Nations League in programma presso l’Olimpiyskiy Stadium di Kiev. Momento durissimo per la Nazionale allenata da Shevchenko. Nell’ultima sfida di Nations League contro la Spagna l’Ucraina aveva incassato un poker, ma ancora peggio è andata nell’amichevole di mercoledì scorso contro la Francia, in cui sono stati ben 7 i gol dei transalpini. Il CT ex bomber del Milan ha avuto molti problemi, tra infortuni e contagiati dal coronavirus, tanto da aver dovuto inserire nei convocati il quarantacinquenne preparatore dei portieri, Shovkovskiy, ai tempi sui compagno di squadra in Nazionale e nella Dinamo Kiev. La Germania proverà ad approfittare delle difficoltà degli avversari anche se, dopo i primi due pareggi contro Spagna e Svizzera in Nations League, gli uomini di Low sono incappati in un terzo pari contro la Turchia in amichevole, un 3-3 in cui i tedeschi si sono trovati in vantaggio per tre volte con le reti di Draxler, Neuhaus e Waldschmidt, facendosi però sempre rimontare dagli avversari.

DIRETTA UCRAINA GERMANIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida di Nations League Ucraina Germania non sarà prevista sulle reti in chiaro sul digitale terrestre o pay sul satellite, non sarà dunque disponibile neppure la diretta streaming video via internet dell’incontro. Il match potrà essere seguito con aggiornamenti in tempo reale sui profili social, come quelli su Facebook e Instagram, dedicati alle due Nazionali dalle rispettive Federazioni calcistiche.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA GERMANIA

Le probabili formazioni del match della UEFA Nations League tra Ucraina e Germania all’Olimpiyskiy Stadium di Kiev. 4-2-3-1 per l’Ucraina guidato in panchina dal Commissario Tecnico Andriy Shevchenko: Bushchan, Sobol, Mykolenko, Bezus, Kharatin; Shaparenko, Malinovskyi, Zozulya, Seleznov, Yarmolenko; Kolomoets. La Germania di Joachim Low risponderà con un 3-4-3: Leno; Tah, Ginter, R. Koch; Henrichs, Neuhaus, Hofmann, N. Schulz; Draxler, Brandt, Havertz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dell’agenzia Snai per chi vorrà scommettere sulla sfida di Nations League tra Ucraina e Germania. La vittoria interna degli ucraini viene proposta a 5.95, l’eventuale pareggio viene quotato 4.05 mentre il successo esterno dei tedeschi pagherebbe 1.55 volte la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA