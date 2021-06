Diretta/ Ucraina Macedonia del Nord (Euro 2020) streaming video tv: già decisiva

DIRETTA UCRAINA MACEDONIA DEL NORD: PUNTI CHE PESANO

Ucraina Macedonia del Nord, in diretta giovedì 17 giugno 2021 alle ore 15.00 presso l’Arena Nationala di Bucarest, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020. E’ già decisiva la sfida di Bucarest tra due Nazionali che hanno iniziato con un passo falso il loro cammino negli Europei. L’Ucraina ha sfiorato l’impresa ad Amsterdam contro l’Olanda, rimontando due gol agli Orange ma poi subendo nel finale il gol del 3-2 di Dumfries che ha vanificato tutti i precedenti sforzi. Dall’altra parte la Macedonia del Nord ha giocato contro l’Austria la sua prima partita in assoluto nella fase finale di una grande competizioni per Nazionali, segnando anche il suo primo gol grazie al solito Goran Pandev.

Nella ripresa però gli uomini di Angelovski hanno ceduto alla distanza, ma il CT macedone ha già sottolineato che i suoi tenteranno il tutto per tutto per riuscire a compiere un’impresa in questa avventura europea. Si tratta però di un appuntamento da non fallire anche per l’Ucraina che con una vittoria rientrerebbe prepotentemente in carreggiata per la qualificazione agli ottavi di finale, con un occhio attento al risultato della sfida successiva tra Olanda e Austria.

DIRETTA UCRAINA MACEDONIA DEL NORD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ucraina Macedonia del Nord, e vale per tutte le partite degli Europei 2020, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: è infatti Sky che si occupa dell'intera programmazione del torneo, dunque gli abbonati avranno accesso alle immagini attraverso il loro decoder e, in assenza di un televisore, potranno seguire il match anche grazie al servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivabile con l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA MACEDONIA

Le probabili formazioni della sfida tra Ucraina e Macedonia presso l’Arena Nationala di Bucarest. Gli ucraini allenati da Andriy Shevchenko scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko. Risponderà la formazione macedone guidata in panchina da Igor Angelovski con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski; Nikolov, Bardhi, Ademi, Elmas, Alioski; Trajkovski, Pandev.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Ucraina Macedonia del Nord possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai per questa sfida di Euro 2020: vale 1,67 il segno 1 su cui puntare per la vittoria della nazionale del CT Shevchenko, mentre per il segno X che identifica il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 3,65 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2, che è quello da giocare per l’affermazione di Pandev e compagni, porta in dote una vincita corrispondente a 5,75 volte la cifra investita con questo bookmaker.



